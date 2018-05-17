За победу в Лиге Европы "Атлетико" заработает меньше, чем за провал в Лиге чемпионов

Испанский клуб пополнил свою казну почти на 300 миллионов евро

Стали известны доходы "Атлетико" от выступлений в еврокубках. Как сообщает AS, за победу в финале Лиги Европы против "Марселя" (3:0) испанский клуб получит 6,5 млн евро. В случае поражения команда могла заработать на 3 млн меньше – 3,5 млн евро. "Атлетико" – "Мерсель" – 3:0 видео голов смотрите на нашем сайте.

За победу в полуфинале "Атлетико" получил 1,6 млн евро, в четвертьфинале – 1 млн евро. В общей сложности, клуб заработает около 10,3 млн евро за участие в Лиге Европы.

Напомним, что сезон испанский клуб начинал в Лиге чемпионов, но впервые с 2010 года не сумел выйти из группы, где были также "Рома", "Челси" и "Карабах". В итоге "матрасники" заняли третье место в группе и продолжили евросезон в Лиге Европы. Но за выступление в групповом этапе Лиги чемпионов "Атлетико" заработал больше, чем за победу в Лиге Европы – 16,3 млн евро.

В сезоне-2013/14, когда "Атлетико" вышел в финал Лиги чемпионов и заработал порядка 50 млн евро. В сезоне-2015/16 "Атлетико" снова добрался до финала Лиги чемпионов и получил примерно 69 млн евро.

Ранее мы сообщали, что лучшим игроком финала Лиги Европы признан Антуан Гризманн. Автор дубля получил приз от УЕФА. После получения награды француз поблагодарил как раз своего тренера.