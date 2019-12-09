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За покупкой квартиры не нашел время на Лигу чемпионов: Месси нет в заявке "Барселоны" на "Интер"

9 декабря, 18:10

В Милан также не полетели защитник Жерар Пике и полузащитник Серхио Бускетс

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Instagram

Нападающего Лионеля Месси и защитника Жерара Пике не оказалось в заявке "Барселоны" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера". Ранее мы писали, что сыновья Месси вручили ему "Золотой мяч" перед матчем, после чего Лео оформил хет-трик.

Отметим, что в турнирном плане матч "Интер" – "Барселона" для "гранатово-синих" уже ничего не решает – они не только досрочно вышли из группы, но гарантировали себе в ней победу. Так что могли позволить отдохнуть своим лидерам. Помимо Месси и Пике, в Италию не полетел и полузащитник Серхио Бускетс.

Ранее мы сообщали, что Месси купил квартиру в "Маленькой Москве" за 5 миллионов долларов. Лидер "Барселоны" стал владельцем элитной недвижимости во Флориде. Как отмечается, квартира расположена на 47-м этаже Porsche Design Tower в городе Санни-Айлс-Бич, который носит прозвище "Маленькая Москва" в связи большим количеством русских.

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Читайте также, как 17-летний Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера" в Донецке (0:2).

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