За потасовку с фанатом футболист "Тоттенхэма" получил суровое наказание и немаленький штраф

Хорошо еще, что участников конфликта успели вовремя разнять

Полузащитник клуба английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" Эрик Дайер получил четырехматчевую дисквалификацию за потасовку с болельщиком. О наказании игрока сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Англии. Напомним, что конфликт произошел после вылета его "Тоттенхэма" из Кубка Англии на стадии 1/8 финала. "Шпоры" проиграли "Норвичу" по пенальти, а Дайер не реализовал свой 11-метровый.

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Футболиста наказали за инцидент, который произошел в начале марта. После окончания кубкового поединка против "Норвича" полузащитник "Тоттенхэма" рванул с поля, чтобы заступиться за своего брата. Дайер залез на трибуну и начал выяснять отношения с одним из зрителей, который оскорблял младшего брата Эрика. Мужчина мог серьезно пострадать, если бы разъяренного футболиста не остановили другие фанаты и стюарды.

Эрик Дайер / Фото: Twitter

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Ассоциация обвинила футболиста в неподобающем поведении, которое носило угрожающий характер. Также Дайера оштрафовали на 40 тысяч фунтов. Напомним, в текущем сезоне 26-летний хавбек провел 29 матчей во всех турнирах за "Тоттенхэм", отдав две результативные передачи.

Смотрите, как Эрик Дайер забивал за "Тоттенхэм"

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