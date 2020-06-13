За расизм – в низшую лигу: чемпион мира предложил жестокие меры борьбы с неравенством

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Кристиан Карамбе предложил отправлять в низшие дивизионы клубы, чьи фанаты замечены в проявлениях расизма. Ранее мы писали, что 30 футболистов лондонского "Арсенала" встали на колено перед началом матча. Таким образом известный английский клуб поддержал акцию Black Lives Matter.

"Клубам нужно общаться со своими фанатами, учить их. А если они не будут проводить такую работу, нужно отправлять их во второй или третий дивизион. Тогда они подумают дважды. Они не будут рисковать своими доходами, работниками, а может, и командой. Нужно соблюдать жесткую позицию", – цитирует Карамбе Sport.es.

Напомним, в США и других странах уже несколько недель проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина умер в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.

Ранее мы писали, что украинская звезда НБА принял участие в протестах в США. Баскетболист "Детройт Пистонс" вышел на уличный протест вместе с одноклубником и тренером команды.

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