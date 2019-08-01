За Роналду взялась корейская полиция и ему грозит год тюрьмы

Юрист известной компании Южной Кореи обратился в полицию с просьбой проверить на факт мошенничества агентство, организовавшее товарищеский матч между туринским "Ювентусом" и звездами сборной звезд чемпионата Южной Кореи.
Роналду потерял более миллиона на продаже особняка своему бывшему одноклубнику
Это связано с тем, что игрок "бьянконери" Криштиану Роналду не вышел на поле, несмотря на то что это было приписано в договоре. Встреча прошла 26 июля и завершилась ничьей со счетом 3:3.
Сообщается, что юрист намерен добиться компенсации для всех, кто считает себя потерпевшим в связи со сложившейся ситуацией. Ожидается, что число таковых может достигнуть 2000 человек. Роналду вернется в Южную Корею только в том случае, если Южная Корея выдвинет обвинения в отношении португальца. Возможно, Роналду грозит год тюрьмы.
Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске
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