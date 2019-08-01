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За Роналду взялась корейская полиция и ему грозит год тюрьмы

Сегодня, 21:01

Португалец попал в очень неприятную ситуацию

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

За Роналду взялась корейская полиция и ему грозит год тюрьмы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83 Футбол Португалец попал в очень неприятную ситуацию

Юрист известной компании Южной Кореи обратился в полицию с просьбой проверить на факт мошенничества агентство, организовавшее товарищеский матч между туринским "Ювентусом" и звездами сборной звезд чемпионата Южной Кореи.

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Это связано с тем, что игрок "бьянконери" Криштиану Роналду не вышел на поле, несмотря на то что это было приписано в договоре. Встреча прошла 26 июля и завершилась ничьей со счетом 3:3.

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Сообщается, что юрист намерен добиться компенсации для всех, кто считает себя потерпевшим в связи со сложившейся ситуацией. Ожидается, что число таковых может достигнуть 2000 человек. Роналду вернется в Южную Корею только в том случае, если Южная Корея выдвинет обвинения в отношении португальца. Возможно, Роналду грозит год тюрьмы.

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Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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полиция Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: AS.com

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