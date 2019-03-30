За шесть туров до финиша в чемпионате Англии определился первый неудачник

"Хаддерсфилд" не сумеет отыграть отставание в 19 очков за оставшееся время до конца чемпионата

Фото: htafc.com.

За шесть туров до финиша в чемпионате Англии определился первый неудачник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fad/717/5c9fad7175811.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fad/717/5c9fad7175811.jpg 2019-03-30T19:55:00+02:00 Футбол "Хаддерсфилд" не сумеет отыграть отставание в 19 очков за оставшееся время до конца чемпионата

"Хаддерсфилд" проиграл "Кристал Пэлас" в матче 32-го тура чемпионата Англии 0:2 и лишился шансов на сохранение места в английской Премьер-лиге. На счету клуба 14 очков после 32 игр. Они отстают на 19 очков от спасительного 17-го места, а отыграть это отставание в оставшихся шести турах невозможно.

Это повторение антирекорда по скорости вылета из АПЛ. В сезоне-2007/2008 также после 32 туров вылет оформил "Дерби Каунти". Причем случилось это ровно на день раньше – 29 марта.

"Хаддерсфилд" вышел в Премьер-лигу в прошлом сезоне и в прошлом году финишировал на 16-м месте. До этого он последний раз играл в элитном английском дивизионе в сезоне-1971/72.

Уже в следующем туре такая же участь может постигнуть "Фулхэм". Сегодня они проиграли дома "Манчестер Сити" Александра Зинченко со счетом 0:2, их отставание от 17-го места 16 очков.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

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