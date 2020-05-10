За скандал с женой динамовцу Вукоевичу грозит увольнение в Хорватии

Экс-полузащитник киевского "Динамо", а ныне селекционер украинского клуба хорват Огнен Вукоевич может лишиться работы у себя на родине после громкого скандала со своей супругой, бывшей "Мисс Хорватия", случившегося накануне. Напомним, на Вукоевича завели уголовное дело за угрозу убить жену и ее мать, когда известный в прошлом футболист пьяным вернулся домой.

"Конечно, мы не должны спешить с какими-либо выводами, но можно предположить, что Хорватский футбольный союз может отстранить Вукоевича от исполнения обязанностей, следовательно, он больше не будет тренером молодежной сборной Хорватии U-20", – допускает хорватское издание Jutarnji.hr

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Пока что в Хорватском футбольном союзе воздерживаются от оценки произошедшего, но не исключают, что кадровые выводы в отношении Огнена Вукоевича могут последовать.

"Хорватская футбольная ассоциация решительно осуждает любые виды насилия, и мы считаем, что тема насилия в семье является особенно деликатной, – говорится в официальном заявлении хорватских футбольных властей по поводу ситуации с Вукоевичем. – На данный момент мы знаем о случившемся из средств массовой информации и не имеем полной информации о том, что на самом деле произошло. Мы относимся к этой ситуации настолько серьезно, насколько это возможно, и будем внимательно следить за ходом дела и оперативно реагировать, когда будут установлены все факты"

Огнен Вукоевич и его жена Андрея / Фото: slobodnadalmacija

Напомним, хорватская полиция отпустила Вукоевича после дачи показаний. При этом Огнену запрещено посещать свой дом в Тушканаце и приближаться к жене более, чем на 200 метров. Сам Вукоевич, комментируя скандал с женой, выразил уверенность, что скоро они разрешат эту ситуацию в кругу семьи.

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