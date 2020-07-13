За увольнение из "Интера" тренер Антонио Конте получит космическую компенсацию: названа сумма

Если миланский клуб таки рискнет отправить своего коуча в отставку, то вынужден будет заплатить ему 150 млн евро

По ходу нынешнего футбольного сезона миланский "Интер" боролся с "Ювентусом" за чемпионство, однако впоследствии выбыл из гонки за титул и опустился уже на четвертую строчку, что повлекло появление разговоров о возможной отставке наставника команды Антонио Конте. Впрочем, как стало известно, уволить 50-летнего специалиста будет крайне дорогим удовольствием для "Интера".

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Как сообщает издание Corriere dello Sport, в случае увольнения Антонио Конте по какой-либо причине миланскому клубу придется выплатить ему сумасшедшую неустойку в размере 150 млн евро. При этом Конте является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Его зарплата составляет 12 млн евро в год.

Антонио Конте / Фото: AFP

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Несмотря на столь высокую стоимость расторжения контракта с Конте, "Интер" рассматривает варианты замены главного тренера – среди кандидатов называются Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери.

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На данный момент "Интер" замыкает ведущую четверку в турнирной таблице Серии А, отставая на 11 очков от лидирующего "Ювентуса", но имея при этом один матч в запасе.

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