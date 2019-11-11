Эфир из вагончика и троллинг с футболкой: курьезные эпизоды в карьере комментатора Кирилла Круторогова

Комментатор каналов "Футбол 1/Футбол 2" Кирилл Круторогов

Сумасшедшая реакция комментатора на победный гол "Шахтера" в выездном матче против загребского "Динамо" (1 октября, победа 2:1) не оставила равнодушными украинских болельщиков. Кирилл Круторогов сорвал голос, выплескивая свои эмоции в эфире канала "Футбол 1" в тот момент, когда "горняки" на 95-й минуте забили победный мяч в ворота хорватского клуба в невероятном по драматургии матче Лиги чемпионов. Кирилл вспоминает забавные эпизоды своей карьеры комментатора.

Профессия комментатора прекрасна тем, что каждый раз в любом случае ты комментируешь новый матч, который априори обещает быть абсолютно непредсказуемым. Это дарит настоящие эмоции – радость или восторг, удивление или разочарование – подделать или сыграть которые попросту невозможно. Точнее, можно, но это легко будет идентифицировано зрительской аудиторией. А она не прощает фальши. Эта непредсказуемость имеет и обратную сторону медали – импровизация может неожиданно привести к казусу, ляпу или курьезу. Думаю, любой комментатор хочет, чтобы подобного с ним случалось как можно меньше. Но за свою уже более чем десятилетнюю карьеру мне есть, что вспомнить и о чем рассказать с улыбкой. За это не стыдно.

Кирилл Круторогов

Из строительного вагончика

Я начал комментировать в 2009 году. В то время многие украинские стадионы проходили реконструкцию в процессе подготовки к Евро-2012. Как-то я получил назначение на матч "Металлист" – "Металлург" Донецк. Харьковский стадион ОСК "Металлист" как раз был на ремонте. В частности, активные работы велись на его центральной трибуне. На ней были установлены обычные строительные вагончики. В одном из которых нам с коллегой обустроили комментаторскую позицию. Поле мы видели через узкое окно, у которого пришлось стоять всю игру, но как-то справились – в тесноте, как говорится, да не в обиде.

Тогда же я приходил на стадионы задолго до начала матча. Получал какое-то особое удовольствие от возможности постоять в тишине у самого поля, когда вокруг тебя массивные, многотысячные, еще пустые, трибуны, ощутить запах свежескошенного газона, настроиться на нужную волну. Помню, была игра, кажется, "ФК Харьков" – "Нефтяник". Зрителей на матче ожидалось немного. Я стоял у кромки, из туннеля выходили футболисты, перед разминкой, для "знакомства" с полем. К ним тут же, восторженно галдя, кинулись дети, просили автографы на мячах и программках. Я наблюдал и умилялся со стороны. Футболисты с радостью уделили им внимание. А когда эта автограф-сессия закончилась, малыши подошли ко мне с вопросом: "А кто это был? А что это за команда?". Получилось забавно.

Помощь легенды

Когда я стал комментатором каналов "Футбол", моя первая командировка была во Львов на матч "Карпаты" – "Шахтер". Заполненный стадион "Украина". Комментаторская позиция была не на открой трибуне, в ложе прессы, как это часто бывает сейчас, а в комнатке за стеклом. Разразился сумасшедший ливень. Ко мне в комнатку, прячась от непогоды, зашли люди. Мужчина и двое молодых людей. Я был сосредоточен на эфире и не обращал на них внимание. Стекло постоянно запотевало изнутри. И мужчина, желая помочь, постоянно протирал его для меня. Это продолжалось в течение всей игры. Матч закончился, он с доброжелательной улыбкой представился: "Игорь Кульчицкий"… Как оказалось, со мной рядом практически весь матч провел и протирал для меня стекло легендарный полузащитник "Карпат", обладатель Кубка СССР-1969, сыгравший за команду более 300 матчей! Таким вот получилось знакомство.

Кирилл Круторогов

Еще был случай, также уже достаточно давно, я комментировал из Запорожья, со "Славутич-Арены", там позиция тоже была обустроена внутри стадиона. Только не в маленькой каморке, а в большом помещении, вроде чего-то кабинета. Кроме меня там находилось еще много людей. Чуть ли не шло застолье, с соответствующей атмосферой, криками и прочим. Когда я делал паузы и замолкал, из-под наушников слышал, что говорят присутствующие. Обсуждали, в частности, и мои слова в эфире, думая, что я не слышу. В общем, шпионом я бы тоже смог работать.

Реклама

Самый короткий эфир

Однажды случился со мной забавный эпизод и в телецентре. Я откомментировал какой-то матч чемпионата Италии и спустился со второго этажа на первый в ньюсрум. Там мне сообщили, что кто-то из коллег попал в пробку и опаздывает на эфир, который уже начался, поэтому мне срочно нужно вернуться в комментаторскую и работать на его матче. На самом деле, не проблема! Я побежал наверх, вошел в эфир, поздоровался… По телекартинке было видно, что там бушует ливень. Через пару минут стало известно, что игру решено перенести из-за погодных условий. Я сообщил эту информацию и попрощался со зрителями. До сих пор называю этот момент своим самым коротким эфиром в карьере.

Знаменитая футболка

Был у меня курьезный случай, ставший знаменитым не только в Украине, но и за ее пределами. Квалификация Лиги Европы. "Ворскла" проиграла в первом матче "Жилине" 0:2, а в ответном вела 3:0. Это был очень эмоциональный эфир! Еще немного и полтавчане триумфально пройдут в следующий раунд, совершив камбек. За мгновения до финального свистка я на радостях начинаю обратный отсчет: "П’ять, чотири, три, два…", – когда остается одна секунда бразилец Виллиам забивает гол и вместо "Один" я кричу: "Вилииииаам!". Этот гол на выезде позволил соперникам полтавчан выйти в следующий раунд. После в Словакии выпустили футболки со словами – на спине: "Вы знаете, как по-украински будет "один"?". А на груди: "Пять, четыре, три, два, Виллиам!". В такой футболке позировал на каком-то матче и их комментатор, и сам Виллиам.

Вскоре я познакомился с автором идеи, пресс-аташе "Жилины", который прислал такую футболку и мне.

Кирилл Круторогов в той легендарной футболке

Случаи на аренах

Но, конечно, больше экстраординарных моментов случается при работе на стадионах, в эпицентре событий, находясь среди людей. Сразу несколько забавных случаев вспоминаются во время комментирования со стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского". Там позиция чаще всего обустраивается с краю последнего ряда центральной трибуны. Как-то у меня было еще и включение в предматчевую студию, для этого возле меня установили переносную осветительную башню. Прямо во время матча изрядно подвыпивший мужичок решил поболтать со мной о футболе. Он поднялся на верхотуру, вступил в односторонний диалог. На мои жесты о том, что я в эфире и не могу говорить, не реагировал. Ему хотелось общения! Но так как на ногах он стоял с трудом, в какой-то момент, видимо, начал терять равновесие и принял самое глупое решение – схватиться за осветительную башню. А это такая тонкая штука, стоящая на тонкой треноге с тяжелым осветителем сверху. В общем, еще чуть-чуть и верхушка башни могла бы завалиться прямо мне на голову. К счастью, рядом со мной находился шеф-продюсер, который, увидев "пожарную" ситуацию, вовремя среагировал, увел нарушителя спокойствия от меня подальше, после чего ко мне приставили стюарда.

В том же месте было еще два случая. Совсем недавно рядом со мной умостились совсем маленькие детки, внимание которых, видимо, привлекло комментаторское оборудование и экран. Может, ожидали увидеть там мультики, но видели все то же футбольное поле. Они умостились прямо рядом со мной и были даже очень послушными, если начинали галдеть, я просил их быть тише, и они баловались беззвучно.

Кирилл Круторогов: эфир со стадиона "Динамо"

Там же я комментировал матч "Динамо" – "Челси" в Юношеской Лиге УЕФА. Был дождь и английские журналисты порассаживались рядом со мной под козырек. Они внимательно слушали меня, делали заметки на бумаге о том или ином их футболисте и таким образом подсказывали мне. После матча сказали: "Ты очень хорошо комментируешь, даже мы практически все понимаем, что ты говоришь". Слышать подобное от взрослых, явно очень опытных коллег из Британии было, конечно же, очень приятно.

Реклама

Также вспоминается момент работы на "Арене Львов", где у меня должно было быть включение в послематчевую программу. Время явно за полночь, зимняя погода. А слово мне все не передавали и не передавали. Трибуны уже давно опустели, все разошлись. И только стюарды моего сектора были вынуждены ждать, пока я закончу свою работу. Когда все закончилось, видели бы вы с какой радостью они со мной прощались!

За последние два месяца я получил незабываемый опыт работы на важных международных матчах за границей. Во время недавнего Суперкубка УЕФА в Стамбуле я видел, как работают коллеги из разных стран со всей Европы. У кого какие заметки, кто как ведет себя во время эфира. В частности, обратил внимание, что поляки, комментирующие в паре, вообще не очень-то напрягались. В какой-то период матча один из них встал, сходил в медиазону внутри трибуны, набрал печенья, принес своему партнеру и далее они работали, перекусывали на ходу.

Кирилл Круторогов

А недавно, в Милане, во время матча "Аталанта" – Шахтер", вы себе не представляете, какими глазами на меня смотрели итальянские техники, сидящие рядом, когда я эмоционально реагировал на отбитый пенальти Пятовым, голы Мораеса и, особенно, Соломона. Казалось, уж кто-кто, но итальянцы должны быть привыкшие к темпераментным комментаторам, оказалось – и украинцы могут их удивить!

Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер":

Я работаю комментатором уже десять лет. Вы можете спросить, это много или мало? Отвечу примером. Я много раз комментировал с "Оболонь-Арены". Там очень комфортная комментаторская позиция, которая располагается в помещении под стеклом. Рядом со мной находятся служба безопасности стадиона и редактор табло. Все эти годы работники этих служб не менялись. Один из них всегда приходит со своим сыном. Так вот, десять лет назад это был маленький мальчик, школьник, а недавно я снова увидел его – уже настоящий мужчина! Вот, что происходит за десять лет!

Напоследок отмечу личное, за годы работы комментатором, всегда приятно, когда, узнав на стадионах, люди с улыбкой говорят: "Аааа, Кирило Круторогов?! Будьте щасливі, любіть футбол та тримайтеся позитивної хвилі". Именно так я все эти годы заканчиваю свои репортажи. Чего вам искренне и желаю!

Комментатор каналов "Футбол 1/Футбол 2" Кирилл Круторогов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама