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Забавный эпизод в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет

Сегодня, 10:35

В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

Арбитр использовал жест, принятый при применении системы VAR

Арбитр использовал жест, принятый при применении системы VAR / Фото: Twitter

Забавный эпизод в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/var https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/var Футбол В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

В матче пятого тура чемпионата Боливии между командами "Олвэйз Рэди" и "Боливар" произошел забавный эпизод. Главный арбитр встречи по ходу игры назначил пенальти в ворота гостей. При этом он применял жесты, характерные для использования системы видеопомощи рефери (VAR). Но дело в том, что в Боливии пока не используется VAR. В итоге пенальти реализован не был, и "Боливар" победил со счетом 1:0.

Напомним, что недавно арбитр отменил красную карточку для Руни после просмотра видеоповтора. Знаменитый нападающий не был удален с поля в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против ФК "Даллас". Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" получил красную карточку на 33-й минуте после подката против Майкла Барриоса. Однако арбитр Нима Сагафи изменил решение на "горчичник" после просмотра видеоповтора.

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Кстати, это не первый грубый фол в исполнении экс-форварда сборной Англии. Ранее Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Тогда принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.

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Источник: Сегодня|Спорт

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