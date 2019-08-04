Забавный эпизод в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет

В матче пятого тура чемпионата Боливии между командами "Олвэйз Рэди" и "Боливар" произошел забавный эпизод. Главный арбитр встречи по ходу игры назначил пенальти в ворота гостей. При этом он применял жесты, характерные для использования системы видеопомощи рефери (VAR). Но дело в том, что в Боливии пока не используется VAR. В итоге пенальти реализован не был, и "Боливар" победил со счетом 1:0.
Напомним, что недавно арбитр отменил красную карточку для Руни после просмотра видеоповтора. Знаменитый нападающий не был удален с поля в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против ФК "Даллас". Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" получил красную карточку на 33-й минуте после подката против Майкла Барриоса. Однако арбитр Нима Сагафи изменил решение на "горчичник" после просмотра видеоповтора.
Кстати, это не первый грубый фол в исполнении экс-форварда сборной Англии. Ранее Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Тогда принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.
Отметим, что в украинской Премьер-лиге система VAR должна заработать с февраля 2020 года:
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