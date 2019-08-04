В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

Арбитр использовал жест, принятый при применении системы VAR / Фото: Twitter

Забавный эпизод в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/var https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/var 2019-08-04T10:35:43+03:00 Футбол В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

В матче пятого тура чемпионата Боливии между командами "Олвэйз Рэди" и "Боливар" произошел забавный эпизод. Главный арбитр встречи по ходу игры назначил пенальти в ворота гостей. При этом он применял жесты, характерные для использования системы видеопомощи рефери (VAR). Но дело в том, что в Боливии пока не используется VAR. В итоге пенальти реализован не был, и "Боливар" победил со счетом 1:0.

Напомним, что недавно арбитр отменил красную карточку для Руни после просмотра видеоповтора. Знаменитый нападающий не был удален с поля в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против ФК "Даллас". Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" получил красную карточку на 33-й минуте после подката против Майкла Барриоса. Однако арбитр Нима Сагафи изменил решение на "горчичник" после просмотра видеоповтора.

Реклама

Кстати, это не первый грубый фол в исполнении экс-форварда сборной Англии. Ранее Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Тогда принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.

Отметим, что в украинской Премьер-лиге система VAR должна заработать с февраля 2020 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама