"Забьешь дважды, отпущу на карнавал, через 20 минут он сделал дубль": легендарному Ромарио – 54

Ромарио посещает карнавалы в Рио каждый год / Фото: Getty Images

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29 января 54 года исполняется легендарному бразильскому нападающему Ромарио. Свои лучшие годы знаменитый бразилец провел в испанской "Барселоне", где с ним связана одна из самых комичных историй в футболе. В день рождения легенды вспоминаем анекдотический случай, который рассказал в свое время наставник каталонцев Йохан Кройфф.

"Однажды Ромарио спросил меня, может ли он пропустить две тренировки, чтобы вылететь на карнавал в Рио-де-Жанейро. Я сказал, что дам ему на два дня больше отдыха, чем другим игрокам, если в следующем матче он забьет два гола. На следующий день Ромарио забил два гола уже через 20 минут после начала игры и немедленно подбежал ко мне. Сказал, что его самолет вылетает через час и попросил замену. У меня не было иного выбора, и я сдержал свое обещание", – вспоминал как-то Кройфф.

Ромарио / Фото: Getty Images

За свою карьеру Ромарио кроме "Барселоны" выступал за бразильские "Васко да Гама", "Фламенго", "Флуминенсе", "Америку", нидерландский ПСВ, испанскую "Валенсию", катарский "Аль-Садд", американский "Майами", австралийский "Аделаида Юнайтед". Становился чемпионом Бразилии, Нидерландов, Испании и Катара, неоднократно побеждал в различных национальных Кубках и играл в финале Лиги чемпионов.

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В составе сборной Бразилии становился чемпионом мира 1994 года, и признан лучшим игроком турнира. Дважды выигрывал Кубок Америки, побеждал в Кубке конфедераций и доходил до финала Олимпиады-1988. Добавим, что сегодняшняя звезда пентакампеонов Неймар уже обошел Ромарио по голам за сборную Бразилии.

Сейчас Ромарио является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро (один из семи сенаторов от Социалистической партии Бразилии), срок полномочий истекает в 2023 году.

Смотрите, как выглядит карнавал в Бразилии:

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