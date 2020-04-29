Забил гол – и чудом выжил: сегодня – 28 лет первому матчу сборной Украины по футболу

Сегодня исполняется 28 лет с момента первого официального матча сборной независимой Украины по футболу. 29 апреля 1992 года в Ужгороде команда, возглавляемая Виктором Прокопенко, принимала в Ужгороде Венгрию. Итогом того товарищеского поединка стала победа гостей со счетом 3:1. Исторический дебютный гол в истории нашей сборной мощным ударом со штрафного забил Иван Гецко.

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Видео голов матча Украина – Венгрия (1:3)

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29.04.1992 Украина – Венгрия – 1:3

Ужгород. Стадион "Авангард". 13 000 зрителей. 22 градуса

Арбитр: Вадим Жук (Беларусь) – Валерий Авдиш и Владимир Пьяных (Украина)

Украина: Кутепов Игорь, Лужный Олег, Никифоров Юрий, Беженар Сергей, Третьяк Сергей, Ковалец Сергей, Цимбаларь Илья, Шелепницкий Юрий, Саленко Олег (Гецко Иван, 59), Погодин Сергей (Сак Юрий, 56), Щербаков Сергей (Гусев Сергей, 69). Главный тренер: Виктор Прокопенко

Венгрия: Брокхаузер (Т-ш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Т-р Балог, 59), Киприх, Мартон (Иллеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Винце. Главный тренер: И. Ензи

Голы: Гецко (90) – Шалои (61), Киприх (70, 84, пен)

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Отметим, что автору первого гола в истории сборной Украины Ивану Гецко недавно исполнилось 52 года.Бывший форвард "Черноморца", "Карпат", "Днепра", "Металлиста" и многих других клубов уже стал дедушкой, поймал не одного 30-килограммового сома, а еще чудом выжил в ДТП, которое случилось летом 2001 года: его BMW вылетел в кювет и после "карусели" превратился в лепешку, а футболиста спасли подушки безопасности.

"Никогда не думал, что можно заснуть за рулем. Всегда относился к таким словам с недоверием, – вспоминал позже в интервью "Сегодня" Иван Гецко. – Сколько ночей в свое время провел за рулем! Когда играл в Нижнем Новгороде за "Локомотив", после игры садился в машину и в полдевятого утра был уже дома, в Одессе. И никогда не было никаких проблем. А тут, наверное, уже взял свое возраст. Хотел проскочить за ночь из Одессы до Харькова, но не доехал буквально 15 километров. Слава Богу, что обошлось без серьезных переломов, но все равно эта авария меня подкосила. Если бы не она, думаю, лет пять я бы еще не затерялся в высшей лиге и боролся бы с лучшими бомбардирами. И хотя я потом еще вернулся на поле, играл, но сам чувствовал, что я уже не тот. Решил заканчивать. А вот быстро ездить не перестал, могу и сейчас, если машинка хорошая, притопить километров 250-280. Мне говорят: "Тебя что, жизнь ничему не научила?". А я: "Нет, скорость любил и любить буду! И никто не остановит". Но это если я сам в машине. Если с женой, с ребенком, то стараюсь, конечно, быть аккуратнее. Ну как аккуратнее – в пределах разумного"

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