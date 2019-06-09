Забил и отбил: как Джордан Пикфорд вошел в историю сборной Англии

Голкипер стал героем серии пенальти в бронзовом матче Лиги наций

Пикфорд стал героем серии пенальти. Фото: AFP

Сборная Англии заняла третье место на турнире Лига наций. В матче за бронзовые медали англичане обыграли команду Швейцарии. Основное время завершилось вничью (0:0). В дополнительное время команды также голами не порадовали.

В итоге победитель определялся в серии пенальти, где точнее были англичане (6:5). Одним из героев встречи стал вратарь Джордан Пикфорд. Голкипер забил и отразил пенальти, став первым голкипером сборной Англии в истории, которому удалось реализовать одиннадцатиметровый удар, а после отразить удар соперника.

Напомним, сегодня определится победитель розыгрыша Лиги наций УЕФА: онлайн матча Португалия – Голландия. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Что на кону. В матче Португалия – Голландия, помимо титула первого в истории победителя Лиги наций, будет разыгран солидный призовой фонд. Победитель получит от УЕФА бонус в размере 10,5 миллионов евро, тогда как проигравшему достанется на полтора миллиона меньше.

Букмекеры считают Португалию фаворитом финала Лиги наций. Что касается победителя с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки на завоевание трофея португальцами равны 1.70, а голландцами – 2.02.

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