Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер

Сегодня, 14:42

Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

Фран Соль после операции
Фран Соль после операции. Фото: Instagram
"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c6/73e/5c88c673e10f8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c6/73e/5c88c673e10f8.png Футбол Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

Форвард "Динамо" Фран Соль проговорился о деталях своего здоровья, которые заставляют предположить, что, возможно, киевляне сильно просчитались, выложив за него зимой 3,5 млн евро и подписав с ним 4-летний контракт.

Напомним, из-за травмы плеча, полученной в начале марта в игре с "Десной", испанский нападающий выбыл до конца сезона. Однако причиной такой длительной командировки в лазарет могло стать не столько неудачное приземление испанца на газон, сколько его хронические проблемы со здоровьем, которые в "Динамо" при подписании контракта упустили из виду, или на которые в киевском клубе закрыли глаза в виду срочной необходимости в новом форварде.

"Не помню, как получил повреждение. Просто почувствовал боль. Эта травма у меня уже пять лет. Периодически она дает о себе знать, – признался в комментарии "Зе Интервьюер" Фран Соль – Я отставил руку и почувствовал боль. Это старая травма, периодически она возвращается. Вылетел сустав. Почувствовал ли я себя Мохамедом Салахом? Да, что-то подобное. Но он восстановился за месяц, а у меня неизвестно, сколько это продлится. К сожалению, должен был перенести операцию".

Болельщики "Динамо" по этому поводу иронизируют в сети: "Так хотели Соля, что перед трансфером забили на медосмотр" - "Да нет, просто даже травмированный Соль лучше здоровых Беседина и Супряги".

Ранее Фран Соль показал следы операции на своем теле. На плече нападающего наложили не менее десятка швов.

Также сообщалось, что для проведения операции форварду "Динамо" вызвали профессора из США. Он специализируется  именно на таких повреждений плечевого сустава, как у Соля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость " "Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com , Зе Интервьюер

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У "Динамо" хотят купить забивного вингера: озвучена сумма

Вчера, 18:13

От договоренностей по Дерлису Гонсалесу зависит судьба другого легионера киевлян – Буэно

Лучший легионер "Динамо" до смерти напугал в Киеве свою девушку

Вчера, 17:38

Словенский вингер Беньямин Вербич устроил своей подруге "фильм ужасов" в квартире

Березовец раскрыл шансы Зеленского на победу во втором туре

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка

Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Основания для вызова «скорой» — Супрун

Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Загрузка...

"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк

Сегодня, 11:27

Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса

Сегодня, 09:03

Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей

Красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет

1 апреля, 22:28

С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США

"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты

1 апреля, 14:10

Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами

Матч "Селтик" – "Рейнджерс" завершился дракой игроков и поножовщиной

1 апреля, 13:08

Дерби с участием клуба украинца получило кровавое продолжение. В дело пошло холодное оружие

Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой