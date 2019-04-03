"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер

Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

Фран Соль после операции. Фото: Instagram

"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c6/73e/5c88c673e10f8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c6/73e/5c88c673e10f8.png 2019-04-03T14:42:00+03:00 Футбол Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

Форвард "Динамо" Фран Соль проговорился о деталях своего здоровья, которые заставляют предположить, что, возможно, киевляне сильно просчитались, выложив за него зимой 3,5 млн евро и подписав с ним 4-летний контракт.

Напомним, из-за травмы плеча, полученной в начале марта в игре с "Десной", испанский нападающий выбыл до конца сезона. Однако причиной такой длительной командировки в лазарет могло стать не столько неудачное приземление испанца на газон, сколько его хронические проблемы со здоровьем, которые в "Динамо" при подписании контракта упустили из виду, или на которые в киевском клубе закрыли глаза в виду срочной необходимости в новом форварде.

"Не помню, как получил повреждение. Просто почувствовал боль. Эта травма у меня уже пять лет. Периодически она дает о себе знать, – признался в комментарии "Зе Интервьюер" Фран Соль – Я отставил руку и почувствовал боль. Это старая травма, периодически она возвращается. Вылетел сустав. Почувствовал ли я себя Мохамедом Салахом? Да, что-то подобное. Но он восстановился за месяц, а у меня неизвестно, сколько это продлится. К сожалению, должен был перенести операцию".

Болельщики "Динамо" по этому поводу иронизируют в сети: "Так хотели Соля, что перед трансфером забили на медосмотр" - "Да нет, просто даже травмированный Соль лучше здоровых Беседина и Супряги".

Ранее Фран Соль показал следы операции на своем теле. На плече нападающего наложили не менее десятка швов.

Также сообщалось, что для проведения операции форварду "Динамо" вызвали профессора из США. Он специализируется именно на таких повреждений плечевого сустава, как у Соля.

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Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com , Зе Интервьюер Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.