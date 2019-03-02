Забит самый быстрый гол в чемпионате Испании: хватило 18 секунд
Борха Иглесиас открыл счет в матче "Эспаньол" – "Вальядолид" на 18-й секунде
Испанский нападающий "Эспаньола" Борха Иглесиас установил рекорд чемпионата Испании по скорости забитого гола после стартового свистка. Футболист помог своей команде одержать победу в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида". 25-летний форвард оформил гол уже на 18-й секунде матча, что стало рекордом. До него быстрее всего отличился форвард "Валенсии" Альваро Медран – он забил гол на 29-й секунде. Третий по скорости гол забил Рауль Гарсия на 42-й секунде.
"Вальядолид" отыгрался на 17-й минуте усилиями Рубена Алькараса. Но "Эспаньол" во втором тайме усилил нападение. Сначала на 55-й минуте отличился Марио Эрмосо. А точку во встрече поставил китайский новичок "Эспаньола" У Лэй.
Обзор матча "Эспаньол" – "Вальядолид" – 3:1
Напомним, что завершится 26-й тур чемпионата Испании в понедельник матчем "Леганеса", за который играют украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец, против "Леванте". Кстати, ранее стало известно, что со следующего сезона в Испании отменят матчи по понедельникам.
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