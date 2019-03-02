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Забит самый быстрый гол в чемпионате Испании: хватило 18 секунд

Сегодня, 23:10

Борха Иглесиас открыл счет в матче "Эспаньол" – "Вальядолид" на 18-й секунде

Борха Иглесиас
Борха Иглесиас. Фото: Instagram.com
Забит самый быстрый гол в чемпионате Испании: хватило 18 секунд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/af0/922/5c7af09224b2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/af0/922/5c7af09224b2d.jpg Футбол Борха Иглесиас открыл счет в матче "Эспаньол" - "Вальядолид" на 18-й секунде

Испанский нападающий "Эспаньола" Борха Иглесиас установил рекорд чемпионата Испании по скорости забитого гола после стартового свистка. Футболист помог своей команде одержать победу в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида". 25-летний форвард оформил гол уже на 18-й секунде матча, что стало рекордом. До него быстрее всего отличился форвард "Валенсии" Альваро Медран – он забил гол на 29-й секунде. Третий по скорости гол забил Рауль Гарсия на 42-й секунде.

"Вальядолид" отыгрался на 17-й минуте усилиями Рубена Алькараса. Но "Эспаньол" во втором тайме усилил нападение. Сначала на 55-й минуте отличился Марио Эрмосо. А точку во встрече поставил китайский новичок "Эспаньола" У Лэй.

Обзор матча "Эспаньол" – "Вальядолид" – 3:1

Напомним, что завершится 26-й тур чемпионата Испании в понедельник матчем "Леганеса", за который играют украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец, против "Леванте". Кстати, ранее стало известно, что со следующего сезона в Испании отменят матчи по понедельникам.

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Тег видео голов, чемпионат Испании, Вальядолид, Эспаньол

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Сегодня|Спорт

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