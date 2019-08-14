Забивала, которого Хацкевич выжил из "Динамо", тонко пошутил над увольнением белоруса

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

20-летний нападающий Назарий Русин, которого Александр Хацкевич выжил из "Динамо" и отправил в аренду в "Зарю", жестко потроллил белоруса после его отставки с поста главного тренера "бело-синих".

Напомним, после домашней ничьей с "Брюгге" (3:3), которая привела к вылету из Лиги чемпионов, "Динамо" рассталось со своим коучем: вместе с Хацкевичем уволен и весь тренерский штаб первой команды.

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В ответ на новость об отставке Хацкевича с поста главного тренера "Динамо" Русин разместил у себя в Instagram сообщение: "Добрый день", к которому прикрепил невероятно довольный смайлик.

Отметим, что в свое время Хацкевич жестко критикивал Русина, несмотря на то, что форвард регулярно забивал за "Динамо". А сразу после перехода на правах аренды в "Зарю" Назарий отметился голом и результативной передачей в поединке с "Колосом". За это Русин был признан лучшим игроком третьего тура УПЛ. Может, в матчах с "Брюгге" Хацкевичу и не хватило такого нападающего?

Смотрите, как Русин забивал за "Зарю" и за "Динамо"

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