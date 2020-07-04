Забивать будут много: прогноз на финал Кубка Германии "Байер" – "Бавария"

Сегодня на Олимпийском стадионе в Берлине мюнхенская "Бавария" и леверкузенский "Байер" определят обладателя Кубка Германии. Начало решающей битвы – в 21:00. Команда Ханси Флика в этом сезоне в очередной раз стала чемпионом Бундеслиги, а вот финишировавшие лишь пятыми "фармацевты" этим трофеем могли бы улучить впечатление от сезона. "Байер" – "Бавария" онлайн уже идет на нашем сайте.

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Однозначным фаворитом финала букмекеры считают "Баварию". Коэффициент на победу мюнхенского клуба в основное время матча составляет 1.32, на победу "Байера" – 8.90, на ничью – 6.10. Таким образом, аналитики контор подсчитали такую вероятность результата встречи в основное время: победа "Баварии" – 73%, ничья – 16%, победа "Байера" – 11%.

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Котировки на завоевание трофея такие: 1.16 – мюнхенцы и 5.80 – леверкузенцы. Получается, что вероятность "золотого дубля" мюнхенского клуба составляет 83 процентов. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: с вероятностью в 71% будет забито три гола или больше, коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.33, а на "меньше 2,5 гола" – 3.25.

Реклама Кай Хаверц / Фото: Reuters

У "Баварии" в этом матче должен отличиться Роберт Левандовски, который сейчас главный претендент на "Золотой мяч" 2020 года. Коэффициент на его гол – 1.40. А вот в составе "Байера" самый опасный – 21-летний Кай Хаверц, которого очень хотят видеть в своих рядах в Мюнхене. Показатель на его гол – 3.10.

Смотрите, как "Байер" выступал в этом сезоне в еврокубках

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