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Забивать за "Динамо" будет Пена: киевляне подписали безработного из Уругвая

Сегодня, 17:21

Досье на новичка "бело-синих": скитался по Англии и Испании и стал свободным агентом

Новичок выбрал номер 14
Новичок выбрал номер 14. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Забивать за "Динамо" будет Пена: киевляне подписали безработного из Уругвая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dfa/484/5cadfa484b03d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dfa/484/5cadfa484b03d.png Футбол Досье на новичка "бело-синих": скитался по Англии и Испании и стал свободным агентом

Киевское "Динамо" заключило соглашение с 27-летним уругвайским вингером/форвардом Карлосом де Пеной. До этого он находился в статусе свободного агента, то есть был безработным, а посему достался киевлянам бесплатно. Последнюю неделю Карлос тренировался с "Динамо", пытаясь произвести впечатление на Александра Хацкевича. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019 с опцией продления. В киевском клубе Карлос будет выступать под номером 14.

Карлос де Пена – воспитанник футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ". Дебютировал за основную команду 20 февраля 2013 в гостевом матче Кубка Либертадорес против "Толуки" (3:2). В июне 2013-го, в последнем туре чемпионата Уругвая, де Пена забил свой первый гол, поразив ворота "Монтевидео Уондерерс" и принеся победу своей команде (2:1).

1 сентября 2015 де Пена подписал 3-летний контракт с клубом английского Чемпионшипа "Мидлсбро". 31 января 2017 на правах аренды до конца сезона перешел в клуб "Реал Овьедо", представляющий Сегунду. 19 июля 2017 контракт де Пены с "Мидлсбро" был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В 2018 году Карлос снова выступал за "Насьональ", по окончании сезона стал свободным агентом.

Как сообщалось ранее, за бодание в стиле Зидана Гармаш пропустит матч с "Шахтером" в УПЛ. В ФФУ рассказали, какая дисквалификация ждет динамовца за агрессивное поведение по отношению к Мораесу в кубковой встрече.

Также сообщалось, что в сеть попала переписка Тайсона и Цыганкова после матча в Кубке. Тайсон написал динамовцу девять слов на английском. Цыганков ответил бразильцу десятью

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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