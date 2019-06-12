Забивают и в свои, и в чужие: француженки одержали вторую победу на чемпионате мира
Первый гол на турнире футболистки сборной Франции пропустили от своего игрока
Сборная Франции одолела команду Норвегии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу 2019 года. Матч завершился со счетом 2:1, но все голы в матче на счету французских футболисток – Валери Говен и Эжени ле Соммер забивали в чужие ворота, а Венди Ренар – в свои.
Франция единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. Напомним, сегодня ранее в матче других команд этого квартета "Месси в юбке" Асисат Ошоала помогла сборной Нигерии обыграть Южную Корею.
|#
|Группа A
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франция (Ж)
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
|Норвегия (Ж)
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|3
|Нигерия (Ж)
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|4
|Южная Корея (Ж)
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
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