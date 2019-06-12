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Забивают и в свои, и в чужие: француженки одержали вторую победу на чемпионате мира

12 июня, 23:57

Первый гол на турнире футболистки сборной Франции пропустили от своего игрока

Женская сборная Франции
Женская сборная Франции. Фото: AFP

Сборная Франции одолела команду Норвегии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу 2019 года. Матч завершился со счетом 2:1, но все голы в матче на счету французских футболисток – Валери Говен и Эжени ле Соммер забивали в чужие ворота, а Венди Ренар – в свои.

Франция единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. Напомним, сегодня ранее в матче других команд этого квартета "Месси в юбке" Асисат Ошоала помогла сборной Нигерии обыграть Южную Корею.

#Группа AИBНПГО
1Франция (Ж)22006:16
2Норвегия (Ж)21014:23
3Нигерия (Ж)21012:33
4Южная Корея (Ж)20020:60

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.


Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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