Забивают и в свои, и в чужие: француженки одержали вторую победу на чемпионате мира

Первый гол на турнире футболистки сборной Франции пропустили от своего игрока

Женская сборная Франции. Фото: AFP

Сборная Франции одолела команду Норвегии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу 2019 года. Матч завершился со счетом 2:1, но все голы в матче на счету французских футболисток – Валери Говен и Эжени ле Соммер забивали в чужие ворота, а Венди Ренар – в свои.

Франция единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. Напомним, сегодня ранее в матче других команд этого квартета "Месси в юбке" Асисат Ошоала помогла сборной Нигерии обыграть Южную Корею.

# Группа A И B Н П Г О 1 Франция (Ж) 2 2 0 0 6:1 6 2 Норвегия (Ж) 2 1 0 1 4:2 3 3 Нигерия (Ж) 2 1 0 1 2:3 3 4 Южная Корея (Ж) 2 0 0 2 0:6 0

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.

Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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