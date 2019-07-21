Забивной "буйвол" из сборной Украины показал малиша, которого ему родила горячая Кристина

У бывшего форварда "Динамо" – самое насыщенное в жизни лето: два гола за сборную плюс рождение сына

Роман Яремчук и его жена Кристина. Фото: Instagram

23-летний нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук впервые стал отцом. Сексапильная жена Кристина подарила украинскому "буйволу" (прозвище футболистов "Гента") сына. Рожала девушка в одной из киевских клиник, где цены на роды стартуют с 68 688 грн. Малыш появился на свет со спортивными габаритами: рост – 55 см, вес – 3750 граммов. Новоиспеченный отец уже успел подержать ребенка на руках и поделился своим счастьем в Instagram. Но имя малыша пока не называет.

Отметим, что Роман Яремчук и его возлюбленная Кристина поженились в конце 2017 года. Это случилось спустя несколько месяцев после того, как футболист покинул киевское "Динамо", где так и не смог стать игроком основы, и перебрался в Бельгию. Надо признать, у Кристины Яремчук – восхитительная фигура. И она не забывает напоминать об этом посредством Instagram.

Таким образом лето 2019 года оказалось, пожалуй, самым насыщенным в жизни Романа Яремчука. Напомним, в начале июня Яремчук забил первый гол за сборную Украины, поспособствовав феерическому разгрому сербов – 5:0. А затем единственный мяч в исполнении Романа принес сборной Украины три очка в матче с Люксембургом и уверенное лидерство в отборочной группе Евро-2020 перед осенней сессией.

Смотрите, как Роман Яремчук забивал за сборную Украины

Интересно, что буквально накануне в жизни Романа Яремчука случилось еще одно приятное событие. Самый украинский клуб Бельгии получил путевку в Лигу Европы благодаря УЕФА. Дело в том, что обладателя Кубка Бельгии "Мехелен" исключили из еврокубков за попытку организовать договорной матч на национальном уровне. Таким образом пропуск в ЛЕ достался "Генту", цвета которого защищают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Во втором квалификационном раунде они встретятся с румынским клубом "Вииторул". Первый матч бельгийцы проведут 25 июля дома, а ответный через неделю – в гостях.

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