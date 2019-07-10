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Забивной форвард "Баварии" ударом ноги открыл бутылку шампанского

10 июля, 10:23

Роберт Левановский справился с задачей очень эффектно. Но Ирина Морозюк все равно вне конкуренции

Роберт Левандовски забил с пенальти
Роберт Левандовски забил с пенальти. Фото: Reuters

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в популярном челлендже под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом. 30-летний поляк ударом ногой открыл бутылку шампанского.


Роберт Левандовски. Видео – Instagram игрока

Помимо Левандовского к популярному флешмобу присоединились многие известные спортсмены, в частности, бойцы ММА Тони Фергюсон и Конор Макгрегор, футболисты Поль Погба и Марко Ройс. Из украинцев в челлендже поучаствовали Денис Беринчик, Жан Беленюк. Но самым эффектным приемом отметилась Ирина Морозюк, открывшая бутылку грудью. Ее подруга Анна Мандзюк, как и большинство подписчиков, не скрывала своего восхищения: "Это высший пилотаж!".

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Как мы писали ранее, завершил карьеру партнер Роберта Левандовски по "Баварии" Арьен Роббен. Самый быстрый футболист всех времен повесил бутсы на гвоздь, выиграв почти три десятка трофеев.

Также сообщалось, что Томас Мюллер отказался от щедрого предложения из Китая. Нападающему "Баварии" готовы были платить 25 млн евро в год, но он хочет играть в Европе.

Смотрите, как "Бавария" играла с будущим победителем Лиги чемпионов

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Тег Бавария, Роберт Левандовски

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Сегодня|Спорт

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