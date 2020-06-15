Забивной форвард сборной Германии не хочет выступать в Лиге чемпионов и рвется в Англию

Тимо Вернер не намерен оставаться в "Лейпциге" на матчи плей-офф, которые состоятся в августе

Немецкий "Лейпциг" в августе примет участие в четвертьфинале Лиги чемпионов – впервые в своей истории. Уже известно, что Лигу чемпионов доиграют в Португалии. Однако на решающие поединки "Лейпциг", судя по всему, останется без своего лучшего бомбардира Тимо Вернера, который в 42 матчах нынешнего сезона во всех турнирах забил 31 мяч. Правда, собственно в Лиге чемпионов он отличился всего четыре раза, причем дважды – с пенальти.

Как мы сообщали, Вернер перейдет летом в "Челси", а не в "Ливерпуль", как ранее ожидалось. Причем 24-летний футболист так спешит присоединиться к лондонскому клубу, что не хочет принимать участие в доигровке Лиги чемпионов в форме "Лейпцига". Поэтому уроженец Штутгарта намерен закончить свои выступления в коллективе Юлиана Нагельсманна в конце июня, когда финиширует чемпионат Германии.

Правда, возникли проблемы с оформлением трансфера. Переход Вернера в "Челси" откладывается из-за карантина. Ограничения не позволяют провести медосмотр футболиста, который традиционно предшествует подписанию контракта. Говорят, что английский клуб заплатит "Лейпцигу" за Тимо 60 миллионов евро, а сам он получит пятилетний контракт с окладом 10 миллионов евро в год.

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