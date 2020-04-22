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Забивной нападающий "Десны", которого сватают в "Динамо", отдает предпочтение "Шахтеру"

22 апреля, 12:36

Олег Люлька

Один из лучших бомбардиров нынешнего сезона, выступающий за клуб из Чернигова, сравнил грандов украинского футбола

Забивной нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов, которого сватают в "Динамо", ответил на вопрос, какой из грандов украинского футбола ему импонирует больше.

"Больше импонирует "Шахтер", – признался Александр Филиппов. – Потому что у этой команды уже есть своя философия, которая строилась на протяжении многих лет еще при Луческу: быстрая бразильская атака и больше украинцев в обороне. Кроме того, "Шахтер" успешно выступает на европейской арене"

Александр Филиппов

Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

"В "Динамо" же сейчас идет перестройка, – отметил 27-летний нападающий "Десны". – Наверное, уже не те финансовые возможности, поэтому клуб делает ставку на своих воспитанников, что мне также очень нравится. Да, молодые ребята не сразу готовы давать результат, но думаю, что "Динамо" еще себя покажет"

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Напомним, в нынешнем сезоне Александр Филиппов является одним из главных обидчиков "Динамо", в воротах которого футболист расписался дважды, причем оба раза – на НСК "Олимпийский". В сентябре его гол принес "Десне" победу над киевлянами со счетом 2:1. А в последней игре перед паузой в чемпионате Украины, 15 марта, точный удар Филиппова лишил "Динамо" победы (ничья – 1:1).

Смотрите обзор последней игры "Шахтер" – "Динамо"

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Десна Чернигов Александр Филиппов

Источник: Football.ua

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