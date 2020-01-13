Забрал вещи и уже не вернется: "Барселона" уволила тренера, не дождавшись лета

Эрнесто Вальверде / Фото: Reuters

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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уволен со своего поста. Он уже забрал свои вещи с базы, а завтра попрощается с игроками и персоналом. Сегодня 55-летний специалист встретился с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, на которой тренеру объявили об увольнении. Ранее мы писали, что коуч "Барселоны" Вальверде покинет клуб по окончании сезона.

Напомним, что Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав после первого круга 40 очков. Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года. Ранее он также тренировал "Атлетик", "Эспаньол", "Олимпиакос", "Вильярреал" и "Валенсию".

Иньеста и Вальверде / Фото: Getty Images

Кто примет каталонскую команду – пока неясно. "Барселона" рассчитывала заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок сборной Испании предпочел сосредоточиться на работе в катарском "Аль-Садде". Он готов возглавить каталонцев, но уже летом.

Также руководство "Барселоны" раскритиковала легенда клуба Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе".

"Если все было именно так, как пишут, то клуб поступил некрасиво, – заявил Андрес Иньеста. – К тренеру всегда должно быть уважение. То, как все было обставлено, расстраивает больше всего. Такие действия лишь ослабляют позицию тренера. Для меня "Барселона" все еще выделяется на фоне других команд, и видеть ее проблемы нелегко, поскольку я знаю, на что она способна".

Напомним, на днях "Барселона" проиграла "Атлетико"в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3, пропустив решающие два мяча на последних минутах поединка, проходившего в аравийской Джидде.

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