Забудьте о выигрыше Лиги чемпионов: рейтинг ТОП-неудачников летней трансферной кампании

Неймар / Фото: AFP

Футбольный мир приходит в себя после закрытия летнего трансферного окна. Ранее мы уже называли свою версию победителей нынешней трансферной кампании: ТОП-5 составили "Ювентус", Атлетико", "Барселона", "Реал" и "Интер". Теперь пришло время назвать трио главных неудачников лета.

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3. "МИЛАН"

"Россонери" внезапно решили отправить в Англию своего самого талантливого молодого форварда Кутроне, распрощались с Сапатой, Монтоливо, Стриничем и Бакайоко, но взамен набрали таких же игроков калибра "чуть выше среднего уровня". Крунич, Дуарте, Беннасер, Рафаэль Леао – большинство фанов "Милана" до этого лета вряд ли могло отличить эти фамилии от фамилий героев сериалов Netflix.

Покупка резервиста "Реала" Тео Эрнандеса за 20 миллионов евро – едва ли не самый статусный трансфер. Определит ли игру "красно-черных" левый защитник? Есть сомнения. Похоже, опять за все будут отдуваться зимние новички команды Пентек и Пакета. При этом новый тренер "Милана" Джампаоло, после фиаско в стартовом туре, где команда не нанесла ни одного удара в створ ворот, заявил, что, возможно, команде не подходит схема 4-3-1-2, которую она наигрывала все лето.

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2. "ПСЖ"

Сага с так и не состоявшимся возвращением Неймара в "Барселону" утомила всех, но так и не была решена. "ПСЖ" остался в подвешенном состоянии, не говоря уже о наметившемся расколе в составе – коллеги бразильца просто недовольны его отношением к делу. При этом парижане дали уйти как свободным агентам Буффону, Рабьо и Дани Алвешу, который был едва ли не единственным, кто мог повлиять на поведение Неймара.

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Клуб избавился от ряда резервистов, уменьшив глубину состава. Трапп, Ло Чельсо, молодые Диаби, Нкунку и Веа точно могли бы проявить себя, как минимум в чемпионате. На замену же взяли молодого Диалло из Дортмунда, которому придется очень постараться, чтобы пролезть в центр защиты, а также Гуйе, Сарабию и Андера Эрреру, который уже миновал пик карьеры. С таким составом еще один сезон можно не думать о победе в Лиге чемпионов.

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1. "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

Клуб дал уйти Валенсии и Эррере как свободным агентам, избавился от Лукаку и Санчеса, но так и не показал, за счет чего хочет вернуться хотя бы в зону Лиги чемпионов. За Магуайра, при всем уважении к защитнику сборной Англии, переплатили – 87 миллионов он не стоит. за Уан-Биссаку, который провел один достойный сезон и очень слаб в атаке, переплатили вдвойне – 55 миллионов евро точно можно было потратить с большим толком. Вингер Даниэль Джеймс подписан не на самую проблемную позицию.

Лукаку. Фото – AFP

В "Юнайтед" до сих пор не научились использовать Погба. История с Алексисом Санчесом показывает, что это системная проблема и тренеров, и клуба. 6 лет без чемпионских титулов точно перерастут следующим летом в 7 – и это тот случай, когда семерка будет совсем не великолепной.

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