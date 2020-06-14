Забыл правила на карантине? Вратарь сыграл руками за пределами штрафной

Вратарь "Алавеса" Фернандо Пачеко отметился невероятным ляпом в матче чемпионата Испании против "Эспаньола". Уже на 19-й минуте встречи Пачеко заработал красную карточка после того, как сыграл руками за пределами штрафной площади.

Голкипер вышел из ворот, чтобы прервать атаку соперника, но не рассчитал отскок мяча и вынужден был играть руками, чтобы не позволить игроку "Эспаньола" отправить мяч в пустые ворота.

В итоге "Алавес" потерпел поражение со счетом 0:2. "Эспаньол" одержал первую победу за пять матчей и сохраняет шансы на сохраните прописки в Примере.

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Ранее мы опубликовали видео нелепой ошибки вратаря из Дании после углового. Во время подачи углового Брюн вышел из ворот и пытался выбить мяч кулаком подальше, но неудачно попал по круглому и тот залетел в сетку ворот. Ошибка вратаря стала решающей в матче.

Также мы писали, что сеть взорвало видео жесткой тренировки юного вратаря с помощью кирпичей. Папа придумал для сына необычное упражнение для развития реакции.

Смотрите, как "Эспаньол" играл в Лиге Европы:

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