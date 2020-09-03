Забьют новички чемпионата Англии: прогноз на матч Германия – Испания

Противостояние Германии и Испании – один из самых ожидаемых матчей в стартовом туре Лиги наций. Поединок европейских грандов состоится сегодня в Штутгарте на стадионе "Мерседес-Бенц" при пустых трибунах. Встреча соперников по группе сборной Украины начнется в 21:45. Мультимедийный онлайн Германия – Испанияпройдет на нашем сайте с описанием ключевых моментов матча, фото и видео ярких эпизодов.

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Аналитики букмекерских контор считают фаворитом поединка в Штутгарте хозяев поля: коэффициент на победу Германии – 2.40, на успех Испании – 2.90, на ничью – 3.50. Поскольку тренеры могут экспериментировать с составами, с равной вероятностью ожидают как два, так и три гола. Самый популярный счет – 1:1 (коэф. – 7.00), дальше идут 1:0 (9.10), 2:1 (9.25) и 0:1 (10.00).

Тимо Вернер / Фото: Reuters

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В составе немцев больше всех стоит опасаться нападающего "Челси" Тимо Вернера, коэффициент на его гол – 2.10. У Испании, скорее всего, забьет новобранец английского "Лидса" Родриго Морено – 2.62.

Также сегодня Украина сыграет со Швейцарией во Львове с траурными повязками. Команда Андрея Шевченко почтит память бывшего врача команды, умершего от коронавируса.

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