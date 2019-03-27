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"Зачем им Месси?": стоило Лионелю получить травму, как Аргентина выиграла

Сегодня, 12:09

Без своего звездного нападающего, у которого возникли проблемы с пахом, "альбиселесте" одолели марокканцев

Марокко - Аргентина - 0:1
Марокко - Аргентина - 0:1. Фото: AFP
"Зачем им Месси?": стоило Лионелю получить травму, как Аргентина выиграла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b4b/c22/5c9b4bc225ee3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b4b/c22/5c9b4bc225ee3.png Футбол Без своего звездного нападающего, у которого возникли проблемы с пахом, "альбиселесте" одолели марокканцев

Сборная Аргентины, стоило ее лидеру Лионелю Месси выбыть из строя из-за травмы, снова начала побеждать. В товарищеском матче "альбиселесте" обыграли на чужом поле Марокко со счетом 1:0. Победный для аргентинцев мяч на 83-й минуте забил вингер мадридского "Атлетико" Анхель Корреа, вышедший на замену во втором тайме. Отметим, что за марокканцев почти весь поединок отыграл экс-полузащитник киевского "Динамо" Беланда.

Марокко - Аргентина – 0:1

Гол: Корреа, 83

Марокко: Буну - Бенатья (Абдельхамид, 61), Тринидад (Идрисси, 87), Саисс - Мазрауи, Эль-Ахмади (Беннассер, 61), Буссуфа (Фаджр, 74), Хакими - Беланда (Бурабия, 87), Буфаль - Бутаиб (Алиуи, 75).

Аргентина: Андрада (Муссо, 67) - Монтьель, Песселья, Каннеманн, Акунья - Перейра (Марконе, 90+2), Родригес, Паредес (Сарачо, 76), де Поль (Корреа, 62) - Дибала (Ло Сельсо, 79), Л.Мартинес (М.Суарес, 56).

Как сообщалось ранее, у Лионеля Месси возникли проблемы с пахом. 

Также сообщалось, что ученые предложили клонировать Лионеля Месси.

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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, Юнес Беланда, сборная Марокко

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Сегодня|Спорт

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