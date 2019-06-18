Задержание Платини: комментарий французской полиции

Экс-президент УЕФА подозревается в том, что помог Катару получить ЧМ-2022

Мишель Платини. Фото: AFP

18 июня в СМИ появилась информация о том, что бывший президент УЕФА Мишель Платини был арестован во Франции в рамках антикоррупционного расследования по поводу присуждения Катару прав на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как позже сообщил CNN пресс-секретарь французской полиции, чиновник не был арестован или обвинен в совершении преступления, а просто стал субъектом допроса. В тот же день состоялся допрос Платини в управлении судебной полиции в Нантерре. По делу в статусе "свободного подозреваемого" также проходит бывший глава администрации экс-президента Франции Николя Саркози, бывший министр внутренних дел Франции Клод Геант.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира-2022, после чего в СМИ стали появляться новости о возможном подкупе голосов. В частности журнал France Football сообщал, что Платини, на тот момент действующий президент УЕФА, помог обеспечить победу Катара на выборах.

В конце 2015 года Платини был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позднее дисквалификацию сократили до четырех лет.

ЧМ-2022 станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, молодежная сборная Украины вернулась на родину после триумфального выступления на чемпионате мира в Польше:





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