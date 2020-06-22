"Заедая гнев черешней": беременная жена Конькова сравнила свои проблемы с утром 22 июня 1941 года

В День скорби и памяти украинцев, погибших во Второй мировой войне, жена бывшего главы Федерации футбола Украины Анатолия Конькова Мария сравнила свои проблемы сегодня, 22 июня 2020 года, с тем, что произошло ровно 79 лет назад, когда нацистская Германия напала на СССР и немецкие самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

"В этот день, в 4:00 утра, началась Великая Отечественная война" – сказал мне утром муж, а я тем временем лежала на кровати, заедая свой гнев черешней, потому что некие тугодумы перепутали адрес доставки и повезли мои двери, которые я жду уже два месяца, не мне, в Киев, а на одноименную улицу в Ирпень (кстати,с этой улицей это случается часто). Я посмотрела в окно и задумалась над глобальностью своей проблемы: двери установят позже, и я опаздываю на заселение в отель, я опаздываю на запланированный отдых, ненавижу опаздывать, тоже мне, "доброе утро"! ...... А когда-то, в этот день, в разгар лета, началась война, и то утро не было добрым.... Утра больше не были добрыми еще долгих 4 года. А какие у вас проблемы?", – написала у себя в Instagram Мария Конькова

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Ранее мы писали, что Коньков в 70 лет станет отцом.Жена обладателя Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА-1975, которая вдвое моложе своего мужа, засветила свое пикантное положение в Instagram.

Добавим, что 70-летний Анатолий Коньков и его супруга Мария (до замужества – Раупова) вместе уже семь лет. "Но кто эти годы считает?" – говорит Мария. Поженились они весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

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