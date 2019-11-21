Загадочное исчезновение российского футболиста в Турции: названа неожиданная причина

Заур Садаев / Фото: Twitter

Реклама

Появились неожиданные подробности загадочного исчезновения российского футболиста в Турции. Как мы писали ранее, 30-летний нападающий турецкой команды "Анкарагюджю" Заур Садаев покинул команду на время перерыва, связанного с матчами сборных, и после этого более недели не выходил на связь с представителями клуба. У болельщиков успели появиться самые страшные предположения.

"Сейчас он не с нами, – заявил тренер команды из Анкары Мустафа Каплан. – Он не вернулся после матчей сборных. Нам нужно объяснить болельщикам, что мы не смогли связаться с ним".

Читайте также: Не хуже Роналду: фанаты "Галатасарая" устроили по-настоящему огненный прием звезде сборной Колумбии

Отметим, что 30-летний Садаев перешел в "Анкарагюджю" летом 2019 года на правах аренды, в текущем сезоне провел 12 матчей. До этого нападающий выступал за грозненский "Ахмат".

И вот появилось объяснение таинственной пропажи футболиста. Как оказалось, дело – в деньгах.

Как сообщают российские СМИ, форвард Заур Садаев покинул турецкий "Анкарагюджю", поскольку в клубе ему несколько месяцев не платили зарплату. То есть те, кто опасался, жив ли футболист, все ли с ним нормально, похоже, могут вздохнуть с облегчением – Садаев, судя по всему, попросту в одностороннем порядке разорвал контракт с "Анкарагюджю".

Ранее мы рассказывали, что матч чемпионата Турции ознаменовался курьезным удалением. Вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы получил от судьи красную карточку, даже не успев вспотеть.

Тем временем, напомним, сборная Турции может стать соперником сборной Украины по Евро-2020 как представитель третьей корзины. Жеребьевка финальной части состоится 30 ноября в Бухаресте.

Смотрите, как Турция в отборе на Евро обыграла Андорру

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама