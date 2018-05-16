"Загадочное отравление футболистов "Вереса" рассмотрит Комитет честной игры

"Шахтер" обратился в комитет ФФУ по этике и честной игре. Тема – непонятные события, которые происходили перед матчем против "Вереса". Ровенский клуб сослался на отравление игроков основы и просил перенести матч на дату после 20 мая. Футболисты стали заложниками ситуации – им пришлось дважды проделать путь в Харьков, при этом на поле вышли шестеро из якобы отравленных игроков.

"Шахтер" хотел бы, чтобы комитет Баранки разобрался в этой скандальной ситуации, ведь здесь могут присутствовать признаки коррупции и манипулирования результатом. Соответствующие статьи прописаны в дисциплинарных правилах ФФУ.

"История с отравлением футболистов "Вереса" нам видится весьма нелогичной и неправдивой. Есть много вопросов. Например, почему футболисты, которые были нездоровыми, вдруг вышли на игру и провели весь матч? Почему "Верес", понимая, что Премьер-лига не усматривает форс-мажора, решил не проводить игру и ехать в Винники? Какие выгоды двигали руководством "Вереса", что клуб заранее был согласен с техническим поражением? Это как минимум неспортивно. Почему "Верес" в переписке с "Шахтером" шантажировал тем, что превратит концовку чемпионата в юридические войны? В этой истории много неясностей. Поэтому мы направили заявление в комитет по этике и честной игре ФФУ с просьбой провести детальное расследование загадочного отравления. Мы знаем, что было, но не знаем, почему, что ими двигало. Общаясь с футболистами, тренерами, врачами и менеджерами можно будет установить истину, кто давал такие распоряжения. Если мотив – какая-то выгода, и здесь будет коррупция или манипулирование результатом матча, комитет даст оценку", – объяснил "Футбол NEWS" начальник юрслужбы "Шахтера" Андрей Харитончук.

Напомним, что "Шахтер" в 31-м туре чемпионата Украины в Харькове на стадионе "Металлист" обыграл ровненский "Верес" со счетом 1:0 и досрочно завоевал золотые медали Премьер-лиги. Чемпионский гол на свой счет записал полузащитник Марлос, реализовавший пенальти уже на пятой минуте встречи.