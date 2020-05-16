Заговор "Марселя" и "ПСЖ" по ликвидации "Лиона": бывший тренер Франции обвинил и правительство страны

Точку в чемпионате Франции поставили более двух недель назад, а страсти все не улеглись. Не все оказались довольны, что сезон завершили досрочно, а "ПСЖ" отдали титул. Так, советник президента "Лиона", бывший главный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции Жерар Улье считает, что "ПСЖ" и "Марсель" объединились, чтобы повлиять на французское правительство.

"Между "Марселем" и "ПСЖ" есть связь. Между ними была достигнута договоренность, и я думаю, что это был заговор, план по ликвидации "Лиона". Это останется тайной, потому что, я думаю, что вовлечено французское правительство. Я следил за всеми пресс-конференциями президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа, и они никогда не говорили о спорте. И совершенно случайно в конце говорят, что Лига 1 не сможет возобновиться. Это был первый раз, когда они говорили о спорте. Мне показалось это странным", — цитирует Улье Goal.

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Напомним, что "Марсель" занял второе место вслед за "ПСЖ" в чемпионате Франции, а "Лион" финишировал на седьмом месте и остался без еврокубков впервые с 1997 года. При этом "Реймсу" и "Ницце", которые сыграют в Лиге Европы, он уступил лишь одно очко. Министр спорта Франции призвала клубы "принять свои потери", но не все смогли это сделать.

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Президент "Лиона" пошел в суд из-за досрочного завершения сезона. Он подал апелляцию в административный суд Парижа на решение руководства Лиги 1 досрочно завершить чемпионат Франции.

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