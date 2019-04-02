Загребское "Динамо" вслед за киевским получило наказание от УЕФА
Хорватский клуб получил наказание за проявление болельщиками расизма
Загребское "Динамо" наказано за поведение болельщиков во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Бенфикой" (1:0), который состоялся 7 марта в Хорватии, сообщает пресс-служба УЕФА. В ходе встречи с трибун, на которых находились фанаты хорватской команды, звучали расистские выкрики.
Кроме того, "Динамо" предъявлены обвинения в связи с использованием болельщиками пиротехники, бросанием предметов и блокировкой лестничных проходов. По итогам расследования дисциплинарный комитет принял решение наказать хорватский клуб двумя домашними еврокубковыми матчами без зрителей.
При этом вторую встречу "Динамо" проведет при пустых трибунах, если в течение двух лет фанаты вновь будут уличены в расистском поведении. Помимо всего прочего, клуб оштрафован на 67 тысяч евро.
Напомним, что вчера киевское "Динамо" было наказано частичным закрытием трибун на один матч в еврокубках из-за поведения болельщиков во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса" (1:0) .
Также стало известно, что в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.
Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.
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