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Захотел поработать с Роналду: "Ювентус" договорился о контракте с Гвардиолой

23 мая, 12:26

Испанский тренер может возглавить чемпиона Италии во время межсезонья

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

Новым главным тренером "Ювентуса" станет Хосеп Гвардиола, ныне работающий "Манчестер Сити". Об этом в своем Twitter сообщил журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли. По его информации, стороны уже согласовали условия будущего контракта. Соглашение о сотрудничестве будет подписано сроком на четыре года.

Ранее "Ювентус" объявил об уходе с тренерского поста Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе последние пять лет. Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. За три года работы он выиграл с "горожанами" 6 трофеев – 2 чемпионата, 2 Кубка лиги, Кубок и Суперкубок Англии.

Действующий контракт 48-летнего специалиста с "МанСити" рассчитан до лета 2021 года. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".

Ранее мы сообщали, что тренер Александра Зинченко второй год подряд признан лучшим в Англии. Хосеп Гвардиола сравнялся по количеству наград с Алексом Фергюсоном и Жозе Моуринью.

Напомним, что в текущем сезоне Хосеп Гвардиола завоевал 26-й трофей в карьере. Тренер выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Германии. Правда, Лига чемпионов покорялась испанцу только в период работы в "Барселоне".

Криштиану Роналду ударил сына кубок во время празднования победы в чемпионате Италии:


Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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Тег чемпионат Италии, Хосеп Гвардиола, Ювентус Турин

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