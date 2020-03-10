"Закрытый" из-за коронавируса матч: "Шахтер" вернет болельщикам деньги за билеты

Болельщики, которые уже успели купить билеты на выездной матч Лиги Европы, получат возврат средств

Сегодня стало известно, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" в Германии пройдет без зрителей. Как сообщает официальный сайт "горняков", "Вольфсбург" уведомил "Шахтер" о соответствующем решении, которое было принято из-за ситуации с коронавирусом. 12 марта игра пройдет при пустых трибунах.

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Болельщикам "Шахтера", которые приобрели билеты на матч в Вольфсбурге, деньги будут возвращены. Контакты для подробной информации по процедуре доступны на официальном сайте "Шахтера".

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Отметим, что, кроме матча с участием украинского клуба, уже известно о пяти поединках 1/8 финала Лиги Европы, которые пройдут без зрителей. Это такие матчи: "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир", "Базель" – "Айнтрахт Ф", "Севилья" – "Рома", "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон", "Хетафе" – "Интер".

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Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

Смотрите, как "Шахтер" сыграл на выезде в предыдущем раунде Лиги Европы:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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