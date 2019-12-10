"Зальцбург" – "Ливерпуль" – 0:2: видео голов и лучших моментов, обзор матча

Наби Кейта и Мохамед Салах принесли английскому клубу победу и первое место в группе

Салах забил в Австрии

Первыми групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20 завершили команды квартета Е. Победителем группы стал довольно ожидаемо английский "Ливерпуль", который сейчас выглядит на удивление мощно. Во вторник подопечные немецкого наставника Юргена Клоппа выиграли в гостях у австрийского "Зальцбурга" со счетом 2:0. Этот успех позволил лучшей клубной команде Европы занять первое место, на очко опередив итальянский "Наполи".

Перед встречей "Зальцбург" сохранял теоретические шансы на выход в плей-офф. Но для этого нужно было сегодня побеждать "красных". До перерыва команды забитыми мячами не отметились. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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А вот во второй половине в течение двух минут "Ливерпуль" решил исход поединка. Сначала гвинейсекий полузащитник Наби Кейта открыл счет головой на 57-й минуте.

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Через минуту еще один представитель Африки, египетский форвард Мохамед Салах, удвоил преимущество гостей и практически снял все вопросы о победителе.

Итоговая таблица выглядит следующим образом:

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