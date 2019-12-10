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"Зальцбург" – "Ливерпуль" – 0:2: видео голов и лучших моментов, обзор матча

10 декабря, 21:48

Наби Кейта и Мохамед Салах принесли английскому клубу победу и первое место в группе

Салах забил в Австрии

Салах забил в Австрии

Первыми групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20 завершили команды квартета Е. Победителем группы стал довольно ожидаемо английский "Ливерпуль", который сейчас выглядит на удивление мощно. Во вторник подопечные немецкого наставника Юргена Клоппа выиграли в гостях у австрийского "Зальцбурга" со счетом 2:0. Этот успех позволил лучшей клубной команде Европы занять первое место, на очко опередив итальянский "Наполи".

Перед встречей "Зальцбург" сохранял теоретические шансы на выход в плей-офф. Но для этого нужно было сегодня побеждать "красных". До перерыва команды забитыми мячами не отметились. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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А вот во второй половине в течение двух минут "Ливерпуль" решил исход поединка. Сначала гвинейсекий полузащитник Наби Кейта открыл счет головой на 57-й минуте.

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Через минуту еще один представитель Африки, египетский форвард Мохамед Салах, удвоил преимущество гостей и практически снял все вопросы о победителе.

Итоговая таблица выглядит следующим образом:

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
6
4
1
1
13
8
5
13
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
НаполиНаполиНап
6
3
3
0
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
6
2
1
3
16
13
3
7
Забитые 16
Пропущеные 13
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н П П
4
ГенкГенкГен
6
0
1
5
5
20
-15
1
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П Н

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