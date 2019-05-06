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"Зальцбург" шестой раз подряд стал чемпионом Австрии

6 мая, 10:38

Команда досрочно выиграла свой 13-й национальный трофей в истории

Футболисты "Зальцбурга" благодарят фанатов за поддержку
Футболисты "Зальцбурга" благодарят фанатов за поддержку. Фото: Twitter

Футболисты "Зальцбурга" стали чемпионами Австрии сезона-2018/19. В воскресенье, 5 мая, команда Марко Розе на выезде обыграла венскую "Аустрию" в 7-м туре плей-офф чемпионов – 2:1.

На 71-й минуте "Аустрия" вышла вперед после гола Доминика Прокопа. Спустя 10 минут Ксавер Шлагер восстановил равенство, а победу гостям принес точный удар Ханнеса Вольфа на 86-й минуте.

"Зальцбург" набрал 43 очка и оформил победу в австрийской Суперлиге за 3 тура до конца. Это 13-й в истории и 6-й подряд чемпионский титул для команды.

На прошлой неделе "Зальцбург" также стал обладателем Кубка Австрии, обыграв в финале "Рапид" (2:0). Таким образом, в текущем сезоне команда Розе оформила золотой дубль.

Напомним, что Розе ближайшим летом покинет "Зальцбург" и возглавит менхенгладбахскую "Боруссию".

Ранее мы писали, что досрочно чемпионом Дании стал ФК "Копенгаген". Это 13-й чемпионский титул в истории "Копенгагена". 

Напомним, что недавно в чемпионате Дании произошел довольно неординарный случай. В матче команд нижней части турнирной таблицы "Вайле" - "Орхус" украинец Владлен Юрченко забил гол с нарушением правил честной игры. Однако его партнеры проявили благородство и тут же дали соперникам забить мяч в пустые ворота. 

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Тег футбол, чемпионат Австрии, Зальцбург

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sport24.ru

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