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Залезали на столы и размахивали футболками: футболисты сошли с ума, узнав, что играют с "Реалом"

15 января, 23:05

Футболисты "Юнионистаса" очень рады, что сыграют с именитым клубом в кубке Испании

/ Фото: Twitter

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Футболисты "Юнионистаса" наблюдали за жеребьевкой Кубка страны – случай свел команду из Сегунды Б с мадридским "Реалом". В Интернет попало видео, где можно заметить реакцию игроков на встречу с испанским грандом – они танцевали, залезали на столы и размахивали футболками.

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"Юнионистас" существует меньше 7 лет – в 2013 году команду-прародителя с 90-летней историей ликвидировали за долги, фанаты в память о клубе основали новую. Коллектив базируется в Саламанке и полностью управляется фанатами. Клуб существует на вклады болельщиков, но финансовая помощь приходит и от серьезных футбольных людей – например, от экс-тренера национальной сборной Испании Винсенте дель Боске

Команды сыграют на стадии 1/16 финала. "Юнионистас" занимает 18 строчку во второй группе Сегунды B.

Кстати, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в очень неприятный рейтинг по итогам первой половины сезона чемпионата Испании.

Смотрите, как "Реал" разобрался в Лиге чемпионов с "Брюгге"

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Реал Мадрид кубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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