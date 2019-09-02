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Замена на ленточке: соперник "Шахтера" по ЛЧ экстренно арендовал защитника "Севильи"

2 сентября, 18:31

"Аталанта" быстро нашла замену ушедшему из клуба Шкртелу спустя 22 дня после заключения контракта

Симон Кьяер. Фото: ФК "Аталанты"

Симон Кьяер. Фото: ФК "Аталанты"

Соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" на финише трансферного окна арендовала у испанской "Севильи" защитника сборной Дании Симона Кьяера.

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Кьяер призван заменить в "Аталанте" опытного словацкого центрбека Мартина Шкртела, который покинул команду спустя 22 дня после заключения контракта. 34-летний словак сообщил руководству, что физически не готов к выступлениям в серии А. В итоге стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

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В прошлом сезоне Кьяер провел за "Севилью" 37 матчей, голов не забивал. Ране он выступал за "Мидтъюлланн", "Палермо", "Вольфсбург", "Рому", "Лилль" и "Фенербахче".

"Шахтер" встретится с "Аталантой" в рамках второго тура группового этапа. Матч пройдет 1 октября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", так как домашняя арена не прошла лицензирование УЕФА. В Харькове команды встретятся в рамках шестого тура 11 декабря.

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Полный календарь Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов

"Аталанта" – бронзовый призер чемпионата Италии. Команда впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. летом бергамцев пополнил игрок сборной Украины Руслан Малиновский. Прошлый сезон можно считать самым успешным в истории команды. До этого лучшим достижением была победа в Кубке Италии в далеком 1963 году.

В предыдущем туре "Аталанта" уступила "Торино" в чемпионате Италии:

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чемпионат Италии Севилья Аталанта Симон Кьяер

Источник: Сегодня|Спорт

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