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Занимайте очередь! 4 декабря начинают продавать билеты на Евро для фанатов команд-участниц

30 ноября, 18:17

Всего через сайт Евро-2020 продадут миллион билетов на матчи финальной части

Билеты скоро поступят в продажу

Билеты скоро поступят в продажу

Менее часа остается до начала церемонии жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года. Онлайн-трансляция жеребьевки уже ведется на нашем сайте.
А уже через несколько дней, 4 декабря, начнется прием заявок на билеты от болельщиков 20 сборных, пробившихся в финальную стадию Евро-2020. Это будет происходить на сайте EURO2020.com, начиная с 14:00 по среднеевропейскому времени (с 15:00 по Киеву).
Смотрите видеообзор одного из самых ярких матчей сборной Украины в отборе на Евро – против Португалии в Харькове.


Более половины билетов продается в самой низкой ценовой категории. От 30 евро на матчи группового этапа в Баку, Бухаресте и Будапеште и от 50 евро в других городах.
Узнайте, где смотреть жеребьевку Евро-2020
Для болельщиков команд-участниц уже рассчитано число билетов.
Групповой этап: Копенгаген (14 000 билетов для болельщиков команд-участниц)
Групповой этап: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Санкт-Петербург (20 000 билетов)
Групповой этап: Мюнхен, Рим (24 000 билетов )
Групповой этап: Лондон (28 000)
1/8 финала: Амстердам, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген и Лондон (12 000)
1/4 финала: Баку, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург (12 000)
1/2 финала: Лондон (24 000)
Финал: Лондон (26 000)
Заявки принимаются до 14:00 18 декабря.
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Летом успешно прошла первая фаза реализации билетов среди нейтральных болельщиков. Они подали заявки на 19,3 миллиона билетов при совокупном предложении в 1,5 миллиона. В целом на турнир будет продано более трех миллионов билетов. Из них 82% выделены для болельщиков.
Болельщики, которые не соответствуют критериям национальной ассоциации или не поддерживают конкретную сборную, могут вновь подавать заявки на портале EURO2020.com/tickets. Следующая порция поступит в продажу 4 декабря 2019 года в 14:00 СЕТ.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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билеты жеребьевка Сборная Украины Евро-2020

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