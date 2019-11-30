Занимайте очередь! 4 декабря начинают продавать билеты на Евро для фанатов команд-участниц

Билеты скоро поступят в продажу

Менее часа остается до начала церемонии жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года. Онлайн-трансляция жеребьевки уже ведется на нашем сайте.

А уже через несколько дней, 4 декабря, начнется прием заявок на билеты от болельщиков 20 сборных, пробившихся в финальную стадию Евро-2020. Это будет происходить на сайте EURO2020.com, начиная с 14:00 по среднеевропейскому времени (с 15:00 по Киеву).

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Более половины билетов продается в самой низкой ценовой категории. От 30 евро на матчи группового этапа в Баку, Бухаресте и Будапеште и от 50 евро в других городах.

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Для болельщиков команд-участниц уже рассчитано число билетов.

Групповой этап: Копенгаген (14 000 билетов для болельщиков команд-участниц)

Групповой этап: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Санкт-Петербург (20 000 билетов)

Групповой этап: Мюнхен, Рим (24 000 билетов )

Групповой этап: Лондон (28 000)

1/8 финала: Амстердам, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген и Лондон (12 000)

1/4 финала: Баку, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург (12 000)

1/2 финала: Лондон (24 000)

Финал: Лондон (26 000)

Заявки принимаются до 14:00 18 декабря.

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Летом успешно прошла первая фаза реализации билетов среди нейтральных болельщиков. Они подали заявки на 19,3 миллиона билетов при совокупном предложении в 1,5 миллиона. В целом на турнир будет продано более трех миллионов билетов. Из них 82% выделены для болельщиков.

Болельщики, которые не соответствуют критериям национальной ассоциации или не поддерживают конкретную сборную, могут вновь подавать заявки на портале EURO2020.com/tickets. Следующая порция поступит в продажу 4 декабря 2019 года в 14:00 СЕТ.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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