Запахло катастрофой: сборная Люксембурга добиралась на матч с Украиной на дымящемся самолете

Скандальные подробности того, как "карликовая" сборная добиралась на матч против украинской команды

Сборная Люксембурга. Фото flf.lu.

Сборная Люксембурга прибыла во Львов на матч против Украины на самолете, чья исправность вызывала сомнение у игроков команды. При перелете из Люксембурга в Литву, где в пятницу команда Герцогства сыграла вничью 1:1, футболисты "карликовой" сборной почувствовали запах гари, в самолете началось задымление.

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По прилету в Литву игроки Люксембурга потребовали замены самолета для перелета во Львов. Однако федерация футбола Люксембурга предоставила все тот же самолет, зафрахтованный у румынской компании Carpatair Fokker-100. Вылет состоялся после переговоров юриста федерации с футболистами. Причиной задымления и запаха гари назвали проблемы с вентиляционной системой.

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Напомним, перед понедельничным матчем с Люксембургом сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

В свою очередь, сборная Люксембурга, имея на двух игроков больше, не смогла одолеть в гостях Литву. Встреча завершилась вничью – 1:1. При этом прибалты доигрывали матч вдевятером.

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