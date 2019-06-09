Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Запахло катастрофой: сборная Люксембурга добиралась на матч с Украиной на дымящемся самолете

9 июня, 14:41

Скандальные подробности того, как "карликовая" сборная добиралась на матч против украинской команды

Сборная Люксембурга. Фото flf.lu
Сборная Люксембурга. Фото flf.lu.

Сборная Люксембурга прибыла во Львов на матч против Украины на самолете, чья исправность вызывала сомнение у игроков команды. При перелете из Люксембурга в Литву, где в пятницу команда Герцогства сыграла вничью 1:1, футболисты "карликовой" сборной почувствовали запах гари, в самолете началось задымление.

Украина Люксембург смотреть онлайн матч отбора Евро 2020

По прилету в Литву игроки Люксембурга потребовали замены самолета для перелета во Львов. Однако федерация футбола Люксембурга предоставила все тот же самолет, зафрахтованный у румынской компании Carpatair Fokker-100. Вылет состоялся после переговоров юриста федерации с футболистами. Причиной задымления и запаха гари назвали проблемы с вентиляционной системой. 

Украина Люксембург где смотреть онлайн 10 июня трансляция матча Евро-2020

Напомним, перед понедельничным матчем с Люксембургом сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

В свою очередь, сборная Люксембурга, имея на двух игроков больше, не смогла одолеть в гостях Литву. Встреча завершилась вничью – 1:1. При этом прибалты доигрывали матч вдевятером.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Евро-2020, сборная Люксембурга

Вы сейчас просматриваете новость " Запахло катастрофой: сборная Люксембурга добиралась на матч с Украиной на дымящемся самолете". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

zbirna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-тренер сборной дал Шеве важный совет перед Люксембургом

Сегодня, 09:00

Маркевич предлагает нынешнему коучу сборной не менять состав, громивший сербов, иначе будут проблемы

Цыганков должен быть продан вдвое дороже, чем Ярмоленко – экс-тренер "Динамо"

Сегодня, 13:56

Йожеф Сабо считает, что 50 миллионов евро – адекватная цена за автора дубля в матче с сербами

О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Как снимают кино: 14 хитрых приемов

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Как выглядит Эмилия Кларк перед тем, как надеть парик Дейенерис

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

Сегодня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Сборная Украины осталась без своего английского легионера перед игрой с Люксембургом

Вчера, 19:27

Лагерь сине-желтых покинул самый дорогой игрок нашей команды, которого оценивают в 20 миллионов евро

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Вчера, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

7 июня, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до полуфинала

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь