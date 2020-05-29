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Запасной вратарь "ПСЖ" разбил суперкар за 220 тысяч, который взял в аренду

29 мая, 09:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Марцин Булка пытался обогнать другой автомобиль, но маневр не удался

Польский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Марцин Булка разбил дорогостоящий спорткар Lamborghini в ДТП. Инцидент произошел на родине голкипера, неподалеку от города Вышогруд. Булка пытался обогнать другой автомобиль и после столкновения с ним слетел в кювет.

Сам футболист не пострадал, а пассажиров из другого автомобиля госпитализировали с небольшими повреждениями.

Отмечается, что стоимость Lamborghini составляет 224 тысячи евро, но машина не принадлежала Булке, он ее арендовал на время пребывания в Польше.

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Булка выступает за "ПСЖ" с лета 2019 года, он перешел в клуб из лондонского "Челси". Футболист стал чемпионом Франции в составе парижан по итогам досрочно завершенного сезона, сыграв за команду лишь один матч. Его контракт с французским клубом истекает через год.

Ранее мы писали, что пьяный футболист на сумасшедшей скорости снес мотоциклиста: видео страшной трагедии. За убийство на дороге игроку чилийского клуба "Аудакс Итальяно" грозит пять лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что BMW экс-футболиста "Барселоны" попал в ДТП в России, уходя от полицейской погони.

Видео: Instagram

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ДТП вратарь псж Lamborghini

Источник: Сегодня|Спорт

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