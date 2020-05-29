Запасной вратарь "ПСЖ" разбил суперкар за 220 тысяч, который взял в аренду

Марцин Булка пытался обогнать другой автомобиль, но маневр не удался

Польский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Марцин Булка разбил дорогостоящий спорткар Lamborghini в ДТП. Инцидент произошел на родине голкипера, неподалеку от города Вышогруд. Булка пытался обогнать другой автомобиль и после столкновения с ним слетел в кювет.

Сам футболист не пострадал, а пассажиров из другого автомобиля госпитализировали с небольшими повреждениями.

Отмечается, что стоимость Lamborghini составляет 224 тысячи евро, но машина не принадлежала Булке, он ее арендовал на время пребывания в Польше.

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Булка выступает за "ПСЖ" с лета 2019 года, он перешел в клуб из лондонского "Челси". Футболист стал чемпионом Франции в составе парижан по итогам досрочно завершенного сезона, сыграв за команду лишь один матч. Его контракт с французским клубом истекает через год.

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Видео: Instagram

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