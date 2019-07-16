"Запомнится на всю жизнь": чемпионы мира получили именные подарки от "Шахтера"

Дарио Срна и Сергей Палкин вручили воспитанникам "горняков" памятные подарки в честь победы на ЧМ-2019 U-20





































В июне футболисты донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Максим Чех, Алексей Кащук и Даниил Сикан в составе сборной Украины U20 стали чемпионами мира. 16 июля в Киеве генеральный директор клуба Сергей Палкин провел встречу с игроками и вручил каждому памятный именной подарок – скрещенные горняцкие молотки. В мероприятии принял участие и экс-капитан "оранжево-черных", а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна.

"Если честно, не представляю, что вы ощущаете после такой победы", – сказал Сергей Палкин. – "Вы добились нереального успеха. На любом уровне добиться такого сложно. Это нельзя недооценивать. И это с вами навсегда. Вы – молодцы!"

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский наградил почетным званием первого в истории Украины тренера-чемпиона мира по футболу Александра Петракова. Наставник был награжден званием "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Своими впечатлениями от встречи с гендиректором и легендой "Шахтера" поделился капитан чемпионской сборной защитник Валерий Бондарь: "Очень хорошая встреча с руководством. Присутствовал и тренер Дарио Срна, легенда клуба. Нам, как молодым футболистам, приятно и радостно, что нас отметили и поздравили. Я с детства в донецком "Шахтере", и подарки запомнятся на всю жизнь. Это еще и очень мотивирует. Хочется играть в клубе и приносить ему победы".

Смотрите, как встречали сборную Украины после выигрыша ЧМ (U20)





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Запомнится на всю жизнь": чемпионы мира получили именные подарки от "Шахтера"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"