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Зарабатывающий 350 тысяч в неделю футболист отказался пойти на сокращение в 12,5 процента

21 апреля, 15:36

Александр Трикиша

В сокращении зарплат "Арсеналу" отказали только три игрока

Чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил отказался пойти на сокращение зарплаты в своем клубе лондонском "Арсенале" на 12,5 процента в связи с пандемией коронавируса. По информации Daily Mail, отказом на просьбу руководства ответили еще два игрока "канониров", но их имена не разглашаются.

Сообщается, прежде чем соглашаться на снижение доходов, Озил хочет посмотреть, как последствия коронавируса скажутся на "Арсенале". Игрок будет готов пойти на снижение, однако если того будут требовать определенные обстоятельства.

Интересно, что немец зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю. В его случае сокращение составило бы 43 тысячи в неделю.

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В клубе отмечают, что потерянная сумма может быть компенсирована в будущем, если "Арсенал" достигнет определенных успехов по итогам сезона. После 29-ти туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице, но имеет матч в запасе против "Манчестер Сити".

Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" просит своего бывшего тренера пойти на снижение зарплаты. По условиям увольнения, клуб продолжает платить Маурисио Почеттино зарплату, пока он не найдет новую команду.

Смотрите, как забивает Месут Озил:

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты чемпионат Англии Арсенал Лондон Месут Озил

Источник: Сегодня|Спорт

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