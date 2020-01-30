Заработал две желтые карточки в одной атаке и удалился с поля: редкое явление в футболе

Необычный инцидент произошел во время матча девятого по силе дивизиона Англии между "Гарфорт Таун" и "Бридлингтоном" (1:1). Во время матча Алекс Лоу грубо сфолил у чужих ворот, пытаясь прервать контратаку соперника. У него ничего не получилось, поэтому арбитр не стал останавливать игру и гости убежали к чужим воротам, где на подступах к штрафной площади Лоу, успевший вернуться в защиту, снова грубым приемом остановил соперника. Арбитр подозвал грубияна и наградил его сразу двумя горчичниками – по одному за каждый эпизод.

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Похожий случай произошел недавно в матче Лиги чемпионов между "Челси" и "Аяксом", но тогда красные карточки в течение одной атаки заработали сразу два игрока – сначала Дейли Блинд не по правилам пытался остановить соперника, что у него не вышло. Лондонцы продолжили атаковать, дошли до чужих ворот и после удара мяч угодил в руку Йоел Велтман. Арбитр назначил пенальти в ворота амстердамцев, показал прямую красную карточку Велтману и второе предупреждение Блинду. Вообще этот матч получился удивительным – кроме пенальти и удалений зрители увидели два гола, а в сумме на двоих команды забили восемь мячей.

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Кстати, недавно стало известно, что Дейли Блинд испытывает проблемы с сердцем. Напомним, Блинд успешно перенес операцию на сердце в конце декабря. Ему установили подкожный дефибриллятор, который может дать импульс в случае остановки сердца или его аритмии. В сети появились слухи, что ему придется остановить карьеру, но сам Блинд не собирается уходить из футбола.

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