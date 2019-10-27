Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Заработал пенальти с лавки запасных: курьезно видео из Германии

27 октября, 21:16

Принять правильное решение арбитру помогла система VAR

/ Фото: Twitter

Курьезный эпизод произошел во время матча второй лиги Германии между командами "Хольштайн Киль" и "Бохум" (2:1). В первом тайме главный арбитр встречи назначил пенальти за нарушение правил в исполнении игрока, который даже не принимал участия в матче. Во время атаки "Бохума" нанес неточный удар, мяч улетел в сторону разминавшихся за воротами футболистов "Хольштайн Киля" и один из них решил остановить полет мяча, чтобы ускорить введение его в игру. Однако арбитр заметил, что игрок коснулся мяча, когда тот еще был в игре, а система VAR подтвердила это.

В итоге арбитр встречи назначил пенальти, который без проблем реализовал Сильвер М'Буси. Правда, это не помогло "Боухуму" – они проиграли со счетом 1:2.

Реклама

Ранее мы писали, что в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил. Невероятно курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу, в котором "Харкемасе Бойз" принимал на своем поле "Хоек".

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

В тренде
"Сент-Этьен – Александрия": автогол принес команде Шарана ничью в матче Лиги Европы

А вот в Саудовской Аравии случился скандал с VAR – ее отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон. Арбитр матча "Аль-Наср" – "Аль-Фатех" хотел воспользоваться системой видеопомощи, но это ему не удалось.

Защитник "Шахтера" раскритиковал VAR в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Германии пенальти VAR

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: расписание и результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...