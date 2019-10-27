Заработал пенальти с лавки запасных: курьезно видео из Германии

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Курьезный эпизод произошел во время матча второй лиги Германии между командами "Хольштайн Киль" и "Бохум" (2:1). В первом тайме главный арбитр встречи назначил пенальти за нарушение правил в исполнении игрока, который даже не принимал участия в матче. Во время атаки "Бохума" нанес неточный удар, мяч улетел в сторону разминавшихся за воротами футболистов "Хольштайн Киля" и один из них решил остановить полет мяча, чтобы ускорить введение его в игру. Однако арбитр заметил, что игрок коснулся мяча, когда тот еще был в игре, а система VAR подтвердила это.

В итоге арбитр встречи назначил пенальти, который без проблем реализовал Сильвер М'Буси. Правда, это не помогло "Боухуму" – они проиграли со счетом 1:2.

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Ранее мы писали, что в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил. Невероятно курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу, в котором "Харкемасе Бойз" принимал на своем поле "Хоек".

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

А вот в Саудовской Аравии случился скандал с VAR – ее отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон. Арбитр матча "Аль-Наср" – "Аль-Фатех" хотел воспользоваться системой видеопомощи, но это ему не удалось.

Защитник "Шахтера" раскритиковал VAR в Лиге чемпионов:

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