Заработки украинцев за границей: в 2018 году лидирует Усик

"Enjoy Пустовой!" – рифмой представила своего нового украинского центрового баскетбольная "Барселона". Фаны будут получать удовольствие, а сам Артем Пустовой, ставший в "Обрадойро" 15-м по эффективности среди всех игроков испанской лиги, будет получать в "Барсе" 500 тысяч евро в год.

Мы прикинули, кто из украинских спортсменов, зарабатывающих за рубежом, сейчас входит в "Клуб миллион" – 1 млн евро в год или 100 тысяч долларов в месяц. Получилось как минимум семеро (см. инфографику). Открытые данные – призовые в теннисе и зарплаты в НБА.

Зарплаты футболистов и гонорары боксеров – суммы неофициальные. Kicker сообщал, что зарплата Коноплянки в "Шальке" – 4 млн евро в год, а Bild, что у Ярмоленко в "Боруссии" – 5 млн евро. Сколько у Андрея после перехода в "Вест Хэм", не звучало, но допускаем, что не меньше. И нужно не забывать, что около половины зарплат/призовых у спортсменов съедают налоги.

Лидер по заработкам в 2018-м – Александр Усик. Всемирная боксерская суперсерия объявляла призовой фонд в $50 млн (на две весовые категории). Сетка предполагалась такая: четвертьфиналистам – по 1 млн, полуфиналистам – по 2,5, финалисту – 4, победителю – 8. Четвертьфинал Усик провел еще в прошлом году, а победы над Бриедисом и Гассиевым в 2018-м принесли нашему чемпу 7 млн. На эту сетку ориентируются и британские медиа ("Украинец суммарно заработал 6 млн фунтов", Daily Express), хотя организаторы Суперсерии о призовом фонде в последнее время уже помалкивали. Но уже гонорар за полуфинал с Бриедисом, не уточняя цифру, украинец назвал самым большим в своей карьере.