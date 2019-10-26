Заруба дня: обзор ураганного матча "Интер" – "Парма" в чемпионате Италии

Сыграв вничью с "Пармой", "Интер" упустил возможность обойти "Ювентус" и стать лидером Серии А

Лукаку забил, но не выиграл / Фото: Getty Images

Главная заруба дня в чемпионате Италии состоялась в матче "Интер" – "Парма". Хозяева поля, которые в случае победы обошли бы "Ювентус" и возглавили турнирную таблицу Серии А, быстро повели в счете. Затем уже проигрывали – 1:2. Но в итоге ураганный поединок на "Джузеппе Меацца" завершился вничью – 2:2. Напомним, ранее команда украинца остановила "Юве", пока Роналду зажигал с бразильянкой.

Обзор матча "Интер" – "Парма" (2:2)

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Таким образом, "Интер" не смог воспользоваться осечкой "Ювентуса", который ранее сыграл вничью с "Лечче" (1:1), и выйти в лидеры чемпионата Италии. В активе "Старой синьоры" после 9 матчей – 23 очка. "Интер" набрал на очко меньше.

Интер – Парма – 2:2

Голы: Кандрева, 23, Лукаку, 51 – Карамо, 25, Жервиньо, 30

Интер: Ханданович – Бастони, Годин (де Врей, 65), Шкриниар – Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини (Политано, 83), Бираги – Мартинес (Эспосито, 73), Лукаку

Парма: Сепе – Дармиан, Якопони, Гальоло (Пеццелла, 66), Дермаку – Куцка, Скоццарелла, Эрнани – Кулусевски, Жервиньо (Барилла, 84), Карамо (Спрокати, 71)

Предупреждения: Сепе, Дармиан – Барелла, Кандрева, Эспосито

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Как мы писали ранее, Шварценеггер назвал единственного футболиста, достойного прозвища Терминатор. Арни указал на форварда "Ювентуса", которого сборная Украины обыграла в отборе на Евро-2020.

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