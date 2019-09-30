Заруба за ТОП-4: стартовые составы "МЮ" и "Арсенала"

У "МЮ" в старте выйдет Поль Погба

Поль Погба / Фото: AFP

Центральный поединок шестого игрового для АПЛ вынесен на понедельник, 30 сентября. В последний день первого осеннего месяца сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Мы проведем онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал".

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера на своем поле примут коллектив Унаи Эмери в центральном матче седьмого тура АПЛ.

Стали известны стартовые составы команд:

"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Магуайр, Туанзебе, Янг, Линделеф, Перейра, Мактомини, Джеймс, Погба, Лингард, Рэшфорд.

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"Арсенал" – Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Гендузи, Джака, Торрейра, Пепе, Обамеянг, Сака.

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Кстати, у "Арсенала" неприятная выездная статистика против команд из ТОП-6 – лондонцы не могут выиграть 23 матча подряд.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов.

В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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